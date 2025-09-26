Le lieu où devait se tenir le congrès musulman. image: Bruno Kissling

Il salue le massacre du 7 Octobre: un congrès musulman annulé en Suisse

La commune soleuroise de Hägendorf annule la tenue de la réunion annuelle de la Ligue des musulmans de Suisse (LMS), en raison de l'invitation lancée à deux profils problématiques, dont l'un avait salué le massacre du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël.

Le congrès annuel de la Ligue des musulmans de Suisse (LMS) qui devait se tenir dimanche 28 septembre à Hägendorf, dans le canton de Soleure, a été annulé, a appris watson ce vendredi auprès de la police cantonale soleuroise.

L’intitulé de ce congrès était «Jeunesse musulmane en Suisse: opportunités en défis». Trois conférenciers devaient intervenir. Jeudi, CH Media (dont watson fait partie) publiait un article qui attirait l’attention sur au moins deux des conférenciers. L’un appartient au Centre islamique de Munich, une structure réputée proche des Frères musulmans, l'un des principaux courants islamistes. Un autre devait venir de Suisse romande. C’est ce dernier qui présentait peut-être le profil problématique.

L’article révélait des messages écrits par l’intéressé sur son profil Facebook en date du 7 octobre 2023, celle du massacre du Hamas en Israël. Ces messages pouvaient s’apparenter à de l’apologie d’un acte terroriste. En voici deux ci-dessous que nous avons vus aussi:

«La publication jeudi de l'article dans les journaux CH Media a eu l’effet d’un game-changer. Cela a complètement changé la donne», explique au téléphone le maire de Hägendorf, Andreas Heller, joint par watson.

«Nous avons préféré annuler cet événement. L’organisateur, le président de la Ligue des musulmans de Suisse, avait de son côté décommandé jeudi déjà les deux conférenciers cités dans l’article. Ce que nous avons apprécié. Mais il nous a semblé que la sérénité n’était plus réunie pour la tenue de ce congrès. Notre décision s’est faite dans un profond respect avec les organisateurs.» Andreas Heller

Andreas Heller, membre du Parti socialiste, ajoute:

«Notre décision d'annuler cet événement procède d'une analyse des risques. C'était la meilleure chose à faire, pour le village, pour la société et pour les musulmans. Car nos relations avec les musulmans du canton de Soleure sont très bonnes.» Andreas Heller

Nous avons tenté de joindre sans succès le président de la Ligue des musulmans de Suisse, dont le siège est à Prilly, en périphérie de Lausanne. Jeudi dans les colonnes des journaux CH Media, il affirmait n'être pas responsable des posts Facebook en rapport avec le 7 Octobre publiés par l'un des conférenciers invités.

La LMS fondée dans le canton de Neuchâtel

La Ligue des musulmans suisses a été fondée en 1997 dans le canton de Neuchâtel par Mohamed Karmous, réputé proche, lui aussi, des Frères musulmans et du Qatar, dont il a reçu de l'argent dans les années 2000 pour la construction d'infrastructures musulmanes en Suisse, dont le Musée des civilisations de l'islam de La Chaux-de-Fonds.

Mohamed Karmous était jusqu'à récemment le directeur de l'Institut européen des sciences humaines (IESH) de Château-Chinon, en France, fondé au début des années 1990 par des Frères musulmans, l'un des principaux courants islamistes. L'IESH de Château-Chinon a été dissous par le gouvernement français le 3 septembre dernier, entre autres pour «incitation à la haine», comme l'a rapporté watson.