Pourquoi les attaques contre Israël embarrassent le Parti socialiste suisse

Dans sa condamnation des tragiques événements en cours en Israël et à Gaza, le Parti socialiste suisse préfère évoquer le risque d'une escalade pour les civils des deux côtés. watson a demandé au conseiller national socialiste zurichois Fabian Molina d'expliquer la prise de position officielle de son parti, qui fait étrangement fi des attaques terroristes du Hamas.

Il s’est passé quelque chose d'important ce week-end, mais quoi? Ce n’est pas en lisant le tweet de Fabian Molina qu’on le saura.

Dimanche à 11h36, le conseiller national socialiste zurichois, membre de la commission de politique extérieure du parlement, twittait la position officielle du PS sur l’attaque terroriste du Hamas, samedi en territoire israélien. Voici la traduction en français de ce tweet:

«Le @PSSuisse et moi-même sommes choqués par les souffrances que l'escalade de la violence provoque parmi la population civile en #Israel et #Palestina. Nos pensées vont aux victimes. Le droit international humanitaire doit être respecté. Les attaques contre des civils ne sont jamais légitimes!» Fabian Molina

Le Hamas n’est pas nommé, le mot «terrorisme» n’apparaît pas.

Joint par watson, Fabian Molina peine à trouver une explication convaincante. «Il est évident que l’escalade qui a commencé hier est déclenchée par les attaques terroristes du Hamas.» Pourquoi ne l’avoir pas dit sur X (ex-Twitter)? Sa réponse:

«Un tweet contient un nombre de signes limité» Fabian Molina

Le tweet de l’élu zurichois est plutôt mal accueilli, y compris dans la famille socialiste. Un certain Peter Mangold écrit:

«Cher Fabian, en tant que membre de la base du PS, je trouve honteuse cette prise de position timide et floue. Prenons l’exemple sur certains représentants de la gauche en Allemagne, qui décrivent clairement le Hamas comme une organisation terroriste, fasciste, de droite radicale.» Peter Mangold

Un autre utilisateur du réseau X (ex-Twitter) rappelle à Fabian Molina le vote en bloc des socialistes contre un postulat qui demandait en 2018 d’interdire le Hamas ou de le classer parmi les organisations terroristes. La démarche émanait d’un élu UDC. Le Conseil fédéral proposait de rejeter le postulat, ce qui fut fait, les autres partis gouvernementaux, à l’exception de l’UDC, votant également «non».

Fabian Molina s’explique:

«A l'époque, il nous paraissait important, c’était également la position du Conseil fédéral, que la Suisse puisse parler à toutes les parties palestiniennes, de manière à maintenir autant que possible un dialogue entre les différentes composantes politiques palestiniennes. Taxer le Hamas de terroriste aurait coupé la Suisse de ce mouvement islamiste. Le dialogue reste une nécessité aujourd'hui. La Suisse doit pouvoir faire jouer ses bons offices.»

A la lumière des dernières attaques du Hamas (classé mouvement terroriste par plusieurs pays, dont le Canada, les Etats-Unis, le Japon, les Emirats Arabes ou l'Egypte), le conseiller national zurichois laisse entendre que les socialistes pourraient réexaminer leur position sur le parti islamiste et le groupe armé qui lui est associé. «Selon l’évolution du conflit, il peut être nécessaire d'adapter les approches.»

«Cela dit, poursuit-il, le gouvernement israélien d’extrême droite partage une certaine responsabilité dans l’actuel déchaînement de violence. Il a pris son peuple en otage de sa politique folle et corrompue, le menant à une tragique impasse.» Quant au Hamas, «son action criminelle et terroriste vise à torpiller la normalisation entre Israël et l’Arabie Saoudite, à s’attirer le soutien des peuples arabes, c’est d’un terrible cynisme», estime-t-il.

Il reste que, officiellement, le Parti socialiste suisse ne nomme pas le Hamas, pas plus qu’il ne parle de terrorisme dans sa dénonciation des attaques palestiniennes de samedi et qui étaient toujours en cours dimanche en début d’après-midi à proximité de la bande de Gaza.

«J’ai retweeté Bernie Sanders (réd: l’ex-candidat à la primaire démocrate américaine en 2020)», se défend le conseiller national zurichois. En effet, contrairement à l'impression laissée par le tweet de Fabian Molina et du PS suisse, on apprend avec Bernie Sanders que quelque chose de grave s'est produit:

«Je condamne absolument l’horrible attaque contre Israël perpétrée par le Hamas et le Jihad islamique. Rien ne justifie cette violence, et des innocents des deux côtés en souffriront énormément. Cela doit cesser maintenant.» Bernie Sanders

Fabian Molina renvoie par ailleurs au tweet du conseiller aux Etats socialiste genevois Carlo Sommaruga, membre comme lui de la commission de politique extérieure des Chambres fédérales.

Mais le tweet du sénateur du bout du lac paraît bien en retrait des faits. Il est question de tirs de roquettes depuis Gaza sur Israël, nullement du caractère inédit de cette attaque depuis la guerre du Kippour en 1973: un assaut terrestre en territoire israélien. Aucune mention non plus du mot «terrorisme», ni du Hamas, qui s’est rendu coupable à cette occasion d’actes de cruauté sur des civils.

A l’inverse du PS, le président des Verts, Balthasar Glättli, s’est montré très clair dans sa dénonciation des événements tragiques d'Israël:

«Je condamne fermement la terreur du Hamas contre la population civile israélienne. Nos condoléances vont aux victimes de ces violences barbares» Balthasar Glättli

Le tweet de Balthasar Glättli précède d’une quinzaine d’heures celui de Fabian Molina rédigé au nom des socialistes. Le PS a-t-il voulu se démarquer des Verts? Donne-t-il dans l'électoralisme à l’approche des élections fédérales du 22 octobre, cherchant, comme La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, à s’attirer les voix d’un hypothétique vote musulman? Les déclarations de Fabian Molina à watson apparaissent comme un rattrapage après un tweet officiel manifestement pas à la hauteur des événements.