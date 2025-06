Les CFF soulignent le grand danger à s'aventurer sur les rails comme l'ont fait les militants lundi. Image: X

Militants sur les voies romandes: les CFF portent plainte

Des manifestations pro-palestiniennes «surprises» en gare de Genève et Lausanne ont fortement perturbé le trafic ferroviaire lundi en fin de journée. Une plainte a été déposée.

Les CFF ont déposé une plainte à la suite des manifestations de lundi soir en gare de Lausanne et Genève, indique mercredi un porte-parole, confirmant une information du Temps. Aucun détail n'est toutefois donné sur cette plainte, les CFF ne souhaitant pas donner davantage d'écho à de telles manifestations.

Les CFF répètent, en revanche, le grand danger à s'aventurer sur les rails comme l'ont fait les militants pro-palestiniens, en raison notamment des lignes de contact et de la distance de freinage des trains.

Lundi soir, plusieurs centaines de manifestants ont envahi les gares de Genève et Lausanne, s'installant sur les rails et bloquant la circulation des trains en début de soirée. Ces manifestations «surprises» ont été initiées via les réseaux sociaux en réaction de l'arraisonnement du bateau humanitaire Madleen par Israël. (jzs/ats)