Le super-boss de la mafia planque-t-il son fric en Suisse? Ce que l'on sait

Le chef de Cosa Nostra vient d'offrir la célébrité à une marque de luxe suisse. En dehors de ce clin d'œil, la justice se demande: ne cacherait-il pas son argent en Suisse? Certains indices le laissent penser.

Henry Habegger / ch media

Les mafieux semblent avoir un faible pour cette montre de luxe suisse. Lorsque le super boss, Matteo Messina Denaro, (60 ans) a été arrêté lundi dans une clinique par les carabiniers de Palerme après 30 ans de clandestinité, il portait au poignet une toquante très voyante du fabricant genevois Franck Muller. Selon les carabiniers, cette pièce magnifique aurait une valeur comprise entre 35 000 et 38 000 euros (autant en francs).

Messina Denaro, arrêté à Palerme. Il est considéré comme immensément riche et de la Suisse, il n'aime pas seulement les montres de luxe, mais aussi les banques et la discrète place financière. Selon les médias italiens, l'un des objectifs prioritaires du parquet et de la police sera désormais de retrouver les millions de Messina Denaro, qu'ils soupçonnent d'être entre autres en Suisse.

Matteo Messina Denaro Image: sda

Les Italiens ont fait une première tentative il y a quelques années. A leur initiative, le Ministère public de la Confédération suisse a ouvert, le 29 décembre 2014, une procédure pénale contre inconnu pour blanchiment d'argent, mais sans succès.

La Suisse et l'Italie ont mis en place une équipe d'enquête commune

Il ressort de la décision de classement du Ministère public de la Confédération de mai 2016, dont CH Media a obtenu une copie, que les Italiens, dans le cadre d'une procédure contre Messina Denaro, ont fait référence à Giovanni Domenico Scimonelli, né en 1967 à Locarno. Scimonelli, devenu entre-temps lui-même un «patron», se rend régulièrement en Suisse. Surtout à Lugano, où il entretient des relations avec des intermédiaires financiers. La Suisse et l'Italie ont mis en place une équipe d'enquête commune. En juillet 2015, les banques du Tessin ont été invitées à fournir des détails sur les relations bancaires de Scimonelli et de ses acolytes présumés.

Le 3 août 2015, Scimonelli et dix autres «assistants» du patron Matteo Messina Denaro ont été arrêtés (et condamnés par la suite) en Italie. L'opération portait le nom d'«Hermès», les personnes arrêtées étaient considérées comme des «facteurs» pour Messina Denaro, qui avait disparu, et qui assuraient sa communication avec d'autres patrons. Le même jour, la Suisse a mené deux perquisitions au Tessin.

Lugano. Image: Shutterstock

Seulement: aucun indice utile n'a été trouvé, a ensuite déclaré le Ministère public de la Confédération dans sa décision de classement. Apparemment, seule une personne ou une relation bancaire suspecte, mais déjà supprimée, a été mise au jour. Ainsi, l'équipe commune d'enquête n'a pas été renouvelée ou dissoute fin 2015.

Priorité absolue à la lutte contre la mafia

Toutefois, la procédure peut être relancée si de nouveaux indices apparaissent. Cela pourrait être le cas dans le cadre de l'arrestation de Messina Denaro. Le Ministère public de la Confédération n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. A sa tête, Stefan Blättler est toutefois un homme qui accorde la plus haute priorité à la lutte contre la mafia. Sous son prédécesseur Michael Lauber, un représentant de la place financière, les choses étaient encore différentes.

Scimonelli, qui a vécu 20 ans au Tessin, a ensuite été entrepreneur de supermarchés et de vins en Sicile. Il a été condamné en 2021 à la prison à vie en tant que chef de la mafia et commanditaire d'un meurtre. Pour les enquêteurs italiens, il était le principal lien avec Messina Denaro. En tant que «bras financier» de ce dernier, il récupérait donc de l'argent sur des comptes suisses et l'apportait au boss en Italie. Scimonelli a dit un jour à un autre mafioso que lui et Messina Denaro étaient des amis d'enfance, qu'ils passaient leurs vacances d'été dans la station balnéaire sicilienne de Triscina.

Triscina se trouve à cinq kilomètres au sud de la petite ville de Campobello di Mazara, où Messina Denaro se cachait dernièrement. En plein centre, il vivait sous l'identité d'Andrea Bonafede, 59 ans, géomètre. Il avait «emprunté» cette identité, y compris ses papiers d'identité, à un autre ami d'enfance, qui fait aujourd'hui l'objet d'une enquête pour soutien à la mafia.

Messina Denaro est considéré comme le dernier grand patron de Cosa Nostra, au sein de la Sicile, mais aussi comme un lien avec la Ndrangheta calabraise, notamment dans le trafic de cocaïne. Les enquêteurs espèrent qu'il deviendra un témoin à charge, car il ne veut pas passer le reste de sa vie en détention préventive. Qu'il préfère se confier sur le fonctionnement, les contacts, les partenaires dans la politique et l'économie de Cosa Nostra et de la Ndrangheta. Et sur leur argent et leurs investissements. S'il le fait, la Suisse sera certainement aussi au centre de l'attention. (aargauerzeitung.ch)