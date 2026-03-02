Un fabricant de slips suisse est embourbé dans l’affaire Epstein

montage watson

Un fabricant suisse de slips est embourbé dans l’affaire Epstein

La marque Zimmerli inonde Hollywood depuis des décennies avec ses sous-vêtements de luxe, jusqu’au débardeur porté par Stallone dans Rocky. Mais ce sont les 31 slips offerts par le prédateur sexuel à Woody Allen qui aujourd’hui font jaser.

On trouve littéralement de tout dans les dossiers Epstein. Alors que la chute des puissants de ce monde défraie quotidiennement la chronique, d’autres trouvailles en dessous de la ceinture, et carrément plus surprenantes, se retrouvent mis à nu.



C’est notamment le cas d’une très chic PME suisse, spécialisée dans les sous-vêtements de luxe depuis 1871. Zimmerli, une petite marque argovienne très en vue, s’est récemment retrouvée embourbée dans l’affaire à cause de ses... slips.

Dans un article publié par Le Matin Dimanche, on apprend que Jeffrey Epstein avait offert 31 slips à Woody Allen à l’occasion de son anniversaire en 2019. Le prédateur sexuel tenait manifestement à se faire remarquer par le cinéaste, puisque les premiers échanges autour de ce cadeau datent de 2018. Et on réalise aussi qu’il s’était lui-même chargé de passer commande auprès de la marque suisse:

«Les maillots coûtent 198 dollars, et les slips 120… La facture totale est de 9858 dollars. J’ai envoyé un message à Zimmerli pour négocier un rabais» Jeffrey Epstein à son assistante, par email.

Pour être en mesure de connaître les tailles portées par Woody Allen, Epstein a demandé à son assistante d’enquêter auprès de son épouse et ex-fille adoptive, Soon-Yi. L’assistante, Lesley Groff, a ensuite confirmé la commande à son patron: «Les 31 paires de slips et de maillots de corps de taille M blancs sont en route».

Si le pédocriminel est connu pour avoir noyé les personnalités de premier plan de grandes attentions, l’affaire des slips suisses prouve une nouvelle fois «comment Jeffrey Epstein tissait sa toile et entretenait son réseau en le couvrant d’attentions luxueuses», nous dit Le Matin Dimanche, en citant notamment Noam Chomsky et son pull en cachemire ou les chaussures à son nom du journaliste Michael Wolff.

Contactée par le journal de Tamedia, l’entreprise suisse avoue être particulièrement embarrassée par sa présence parmi les trois millions de fichiers concernant le criminel.

«Nous sommes très préoccupés par le fait que notre nom apparaisse en relation avec les dossiers Epstein. Nous regrettons sincèrement que notre marque soit citée dans un contexte aussi critique et compromettant» Le responsable du marketing et de la communication de Zimmerli, contacté par LMD.

Il faut dire que les sous-vêtements Zimmerli sont très prisés à Hollywood. Ses clients de luxe? Nicole Kidman, David Beckham, le roi Charles III ou encore Karl Lagerfeld, nous dit le journal romand. Sans oublier que depuis plusieurs décennies, les acteurs s’affichent à l’écran avec leurs produits.

Si James Bond portait les fameux slips suisses, Sylvester Stallone dans Rocky ou Hugh Jackman dans Wolverine ont popularisé leur célèbre débardeur Richelieu.

Le cinéaste Woody Allen n’a pas réagi à cette information et on ignore s’il porte toujours l’un de ces 31 slips offerts par Jeffrey Epstein. (fv)