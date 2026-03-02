Un fabricant de slips suisse est embourbé dans l’affaire Epstein

Un fabricant suisse de slips est embourbé dans l’affaire Epstein
On trouve littéralement de tout dans les dossiers Epstein. Alors que la chute des puissants de ce monde défraie quotidiennement la chronique, d’autres trouvailles en dessous de la ceinture, et carrément plus surprenantes, se retrouvent mis à nu.
C’est notamment le cas d’une très chic PME suisse, spécialisée dans les sous-vêtements de luxe depuis 1871. Zimmerli, une petite marque argovienne très en vue, s’est récemment retrouvée embourbée dans l’affaire à cause de ses... slips.
Dans un article publié par Le Matin Dimanche, on apprend que Jeffrey Epstein avait offert 31 slips à Woody Allen à l’occasion de son anniversaire en 2019. Le prédateur sexuel tenait manifestement à se faire remarquer par le cinéaste, puisque les premiers échanges autour de ce cadeau datent de 2018. Et on réalise aussi qu’il s’était lui-même chargé de passer commande auprès de la marque suisse:
Pour être en mesure de connaître les tailles portées par Woody Allen, Epstein a demandé à son assistante d’enquêter auprès de son épouse et ex-fille adoptive, Soon-Yi. L’assistante, Lesley Groff, a ensuite confirmé la commande à son patron: «Les 31 paires de slips et de maillots de corps de taille M blancs sont en route».
Si le pédocriminel est connu pour avoir noyé les personnalités de premier plan de grandes attentions, l’affaire des slips suisses prouve une nouvelle fois «comment Jeffrey Epstein tissait sa toile et entretenait son réseau en le couvrant d’attentions luxueuses», nous dit Le Matin Dimanche, en citant notamment Noam Chomsky et son pull en cachemire ou les chaussures à son nom du journaliste Michael Wolff.
Contactée par le journal de Tamedia, l’entreprise suisse avoue être particulièrement embarrassée par sa présence parmi les trois millions de fichiers concernant le criminel.
Il faut dire que les sous-vêtements Zimmerli sont très prisés à Hollywood. Ses clients de luxe? Nicole Kidman, David Beckham, le roi Charles III ou encore Karl Lagerfeld, nous dit le journal romand. Sans oublier que depuis plusieurs décennies, les acteurs s’affichent à l’écran avec leurs produits.
Si James Bond portait les fameux slips suisses, Sylvester Stallone dans Rocky ou Hugh Jackman dans Wolverine ont popularisé leur célèbre débardeur Richelieu.
Le cinéaste Woody Allen n'a pas réagi à cette information et on ignore s'il porte toujours l'un de ces 31 slips offerts par Jeffrey Epstein.