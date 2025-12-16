larges éclaircies
Les Numerik Games s'arrêtent, mais feront peau neuve en 2027

Les Numerik Games ont connu un franc succès lors de leurs dernières éditions.
Les Numerik Games s'arrêtent et font une grande annonce pour 2027

Les Numerik Games s’arrêtent à Yverdon-les-Bains. Un nouvel événement mêlant culture et technologies numériques, porté par l'association Patrimoine Vivant, verra cependant le jour en 2027.
16.12.2025, 17:0716.12.2025, 17:07

Après deux années annulées, les Numerik Games sont définitivement abandonnés à Yverdon-les-Bains. Un projet inédit verra le jour en 2027 avec de nouveaux organisateurs. C'est l'association Patrimoine Vivant qui reprendra le relais. Elle intégrera notamment un volet «patrimoine» à la dimension numérique.

Après deux ans de travail depuis la dernière édition en 2023, le comité de l'association en charge des Numerik Games et ses partenaires historiques (HEIG-VD, ADNV) ainsi que la Ville d'Yverdon-les-Bains ont trouvé des pistes d'évolution pour repenser et relancer la manifestation.

Un air de renouveau

Mardi, la Ville d'Yverdon-les-Bains a déclaré dans un communiqué:

«Au terme de ces réflexions, la thématique "patrimoine et numérique" s'est imposée comme la plus pertinente et originale dans le paysage culturel romand, bénéficiant d’un grand potentiel de développement.»
L'un des plus grands festivals de BD annulé après d’une crise historique

«Persuadés de la force du concept proposé», le comité de l'association Numerik Games et la Ville ont confié la poursuite de ce travail à une structure «plus à même d'en développer les potentialités», à savoir l'association Patrimoine Vivant. Ce passage de témoin marque la fin du projet Numerik Games et l'association annonce sa dissolution prochaine, est-il indiqué.

Une grande expertise

Composée des institutions muséales locales (Maison d'Ailleurs, Musée d'Yverdon-les-Bains et Région, Musée suisse de la mode et Centre Pro Natura) et organisatrice de La Nuit des musées (avec le Centre d'art contemporain et la bibliothèque d'Yverdon), l'association Patrimoine Vivant est forte d'une grande expertise dans le domaine du patrimoine et de l'événementiel culturel, souligne la Ville.

Cette association régionale proposera un développement du projet, dont le nom émergera prochainement, à l'horizon 2027. Il pourrait être une évolution de la Nuit des musées, selon elle. Un premier clin d'œil sera révélé au public courant 2026, glisse l'association. Ce projet «festif et ludique» promet un avenir pérenne pour le numérique à Yverdon-les-Bains, assure-t-on.

Pour mémoire, les Numerik Games se sont retrouvés en difficulté après le départ de leur fondateur, Mark Atallah, qui a créé un événement similaire à Lausanne, les Digitals Dreams. Lors de sa 8e et dernière édition en date, en 2023, les Numerik Games avaient attiré 14 300 personnes. (ysc/sda/ats)

