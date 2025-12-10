assez ensoleillé
Suisse
Jura

Uber débarque dans le Jura

Le Jura était le dernier canton qui manquait à Uber pour couvrir toute la Suisse.shutterstock (montage)

Les taxis Uber sont désormais disponibles dans le canton du Jura, annonce la société californienne mercredi. Celle-ci est dès lors présente dans toute la Suisse.
10.12.2025, 08:0210.12.2025, 08:02

«Les résidents du canton du Jura peuvent désormais utiliser l'application Uber pour commander une course opérée par un chauffeur de taxi professionnel, en quelques clics seulement», informe Uber dans un communiqué.

Selon le groupe américain, cette extension répond à une demande «en constante augmentation et représente une opportunité économique majeure supplémentaire pour les chauffeurs de taxi actifs dans le canton du Jura».

Uber déménage son siège social suisse: ce que ça cache

«En 2025, nous avons constaté une hausse claire de la demande pour nos services, et nous étendre au Jura est une étape naturelle pour répondre aux besoins de mobilité des personnes qui vivent et travaillent ici. Il est essentiel pour nous que chacun en Suisse puisse compter sur des services de mobilité abordables, fiables et flexibles», a déclaré Jean-Pascal Aribot, directeur général d'Uber Suisse, cité dans le communiqué.

Cette année, la plateforme de mobilité précise avoir augmenté sa présence dans le pays, qui passe de quinze à 26 cantons. L'ensemble de la Suisse est donc désormais couvert par le groupe californien.

(ats/acu)

