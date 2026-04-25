Le Siams 2026 attire 15'048 visiteurs

Le salon Siams, dédié à l'industrie des microtechniques, a enregistré une fréquentation record pour son édition 2026, avec 15'048 visiteurs, contre 14'204 en 2024.

Plus de «Suisse»

Malgré des désistements dus à la conjoncture économique, l'événement a affiché complet avec 450 exposants et a attiré des visiteurs de 40 pays. Keystone

Le Siams, le salon de la chaîne de production des microtechniques, a accru sa fréquentation pour son édition 2026, tenue de mardi à vendredi. La manifestation bisannuelle, organisée à Moutier (JU) et dédiée à l'industrie de l'Arc jurassien, a attiré 15'048 visiteurs, contre 14'204 en 2024.

Malgré plusieurs désistements en raison de la conjoncture économique morose, le Siams affichait complet pour sa 19e édition, avec 450 exposants. La liste d'attente était bien garnie pour ce rendez-vous de portée internationale, inaugurée mardi en présence notamment de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

«La fréquentation est très bonne», s'est réjoui le directeur de l'événement Pierre-Yves Kohler. En ce qui concerne la provenance des visiteurs, 40 pays étaient représentés cette année, selon les organisateurs prévôtois, avec en tête la Suisse (90%), puis les pays limitrophes (France 4%, Allemagne 2% et Italie 1%).

En 2022, la manifestation avait attiré 14’781 visiteurs. Le prochain Siams, pour sa 20e édition, se déroulera du 4 au 7 avril 2028, précise le communiqué publié vendredi. (dal/ats)