La procureure générale jurassienne s'est rendue dans les locaux de la Chancellerie d’Etat avec la police judiciaire. Image: Jura.ch

Enquête pour fraude dans la course au Conseil d'Etat jurassien

Une instruction a été ouverte pour fraude électorale dans le Jura. De possibles irrégularités dans les parrainages du ministre Martial Courtet seraient en cause.

Plus de «Suisse»

Le Ministère public jurassien a ouvert mardi une instruction contre inconnu pour fraude électorale. Le journal satirique La Torche a fait état de possibles irrégularités dans le dépôt d'une liste de parrainage du candidat au gouvernement Martial Courtet.

Suite à cette parution, une instruction a été ouverte contre inconnu pour fraude électorale, éventuellement tentative, éventuellement faux dans les titres, a annoncé le Ministère public jurassien mardi en fin de journée.

Martial Courtet Keystone

La procureure générale Frédérique Comte, avec la police judiciaire s’est déplacée dans les locaux de la Chancellerie d’Etat afin de saisir la liste de parrainage en question en vue de vérifications.

Une communication interviendra après les premières investigations, d’ici à la fin de la semaine. A ce stade de la procédure, aucune autre information ne sera donnée.

Martial Courtet candidat

Le délai pour le dépôt des listes pour les élections du 19 octobre au gouvernement jurassien était fixé lundi à 12h00. Le ministre Martial Courtet est candidat à un troisième mandat au gouvernement sur la liste «indépendant».

A la demande du comité directeur de son parti, il s'était retiré de la liste du Centre après un audit qui dénonce la gestion autoritaire de son Département de la formation, de la culture et des sports. Au total, 18 candidats sont en lice pour le Conseil d'Etat jurassien, qui compte cinq membres. (jzs/ats)