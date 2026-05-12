L'assurance militaire assure la couverture des personnes en service et leur apporte une aide en cas de maladie ou d'accident (image d'archives). Image: KEYSTONE

Voici combien l'assurance militaire suisse a versé en 2025

La Suva annonce une hausse des cas de l'assurance militaire en Suisse l'an dernier. Quelque 177 millions de francs de prestations ont été versés.

Plus de «Suisse»

L'assurance militaire, qui fête cette année ses 125 ans, a enregistré en 2025 51 230 nouveaux cas, soit une hausse de 3,3% par rapport à 2024. Plus des deux tiers des cas étaient mineurs.

Les maladies ont représenté la majeure partie des nouveaux cas (81%), tandis que 19% concernaient des accidents, a annoncé lundi dans un communiqué la Suva, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, qui gère depuis 2005 l'assurance militaire comme une assurance sociale autonome, avec une comptabilité distincte.

Au total, l’assurance militaire a versé des prestations d’assurance à hauteur de 177 millions de francs, dont la moitié au titre de frais de traitement (49 %, 86,7 millions de francs). 37 % (66,4 millions de francs) ont été consacrés au versement des rentes et 14 % aux indemnités journalières (24 millions de francs).

Une place particulière

L'assurance militaire assure depuis 1901 la couverture des personnes en service et leur apporte une aide en cas de maladie ou d'accident. Alors qu'elle se limitait à l'origine à la protection des militaires, le cercle des assurés a été élargi en 1967 aux membres de la protection civile. Plus tard, les participants aux cours «Jeunesse et Sport» ont été ajoutés, puis les forces d'intervention dans la promotion de la paix et l'aide en cas de catastrophe, ainsi que, en 1996, les personnes effectuant un service civil.

Dans le paysage suisse des assurances sociales, l'assurance militaire occupe une place particulière, car elle ne repose pas sur le principe habituel de l'assurance «prestation contre paiement de primes», explique la Suva dans le communiqué. Il s'agit, poursuit la Suva, plutôt d'une assurance responsabilité civile de la Confédération, qui est responsable des dommages survenant pendant le service. Cela signifie pour les assurés qu'il n'y a pas de franchise ni de quote-part, ajoute la caisse nationale d'assurance. (jzs/ats)