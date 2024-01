Géothermie profonde: le Jura confirme la poursuite des travaux

Cette position a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 21 novembre 2018. Dans la mesure où la réalisation du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne ne nécessite pas de permis de construire, les bases légales cantonales relatives à la portée et à la durée de validité du permis de construire ne peuvent par principe pas trouver application.

Géothermie profonde: «le peuple est toujours plus nombreux contre ce projet»

De l'avis de certains opposants au projet de géothermie profonde à Glovelier, les travaux qui se déroulent actuellement sur le site du projet ne sont pas autorisés car le permis de construire ne serait plus valable . Une requête en ce sens a été déposée en juillet 2023 auprès de la SPC.

