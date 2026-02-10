ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Jura

Cambrioleur présumé en fuite après s'être échappé des mains de la police

Cambrioleur présumé en fuite après s'être échappé des mains de la police à Delémont

Un homme, suspecté de cambriolages, est toujours en fuite après avoir échappé à deux policiers qui l'accompagnaient à l'hôpital de Delémont. L'individu, blessé à la tête, avait été arrêté après une course-poursuite.
10.02.2026, 16:2310.02.2026, 16:23
La Ville de Del
Ville de DelémontKeystone

L'homme soupçonné de cambriolages qui avait faussé compagnie lundi matin à deux policiers qui l'accompagnaient à l'hôpital du Jura (H-JU) à Delémont après une arrestation mouvementée était toujours en fuite mardi. L'individu n'est pas considéré comme dangereux.

Lundi matin, des collaborateurs de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont tenté d'arrêter une voiture conduite par un cambrioleur présumé près de Miécourt (JU) à l'aide d'une herse cloutée.

Malgré les pneus endommagés, le conducteur a poursuivi sa route. Environ 800 mètres plus loin, sa voiture a quitté la route et s'est immobilisée dans un talus. Le cambrioleur présumé s'est alors enfui à pied dans la forêt. Il a finalement pu être arrêté et a été remis à la police cantonale jurassienne, a indiqué mardi l'OFDF.

Comme il était blessé à la tête, le suspect a été emmené à l'hôpital de Delémont où il a réussi à prendre la fuite, a indiqué la police cantonale jurassienne. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Cet ours est un cambrioleur
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les bougies sont interdites au mémorial des victimes du Constellation
Après un départ de feu causé par des bougies, la commune de Crans-Montana interdit désormais leur usage au mémorial dédié aux victimes du Constellation.
La commune de Crans-Montana réagit à la suite de l'incendie qui s'est produit, dimanche matin, au niveau du mémorial dédié aux victimes du drame du bar «Le Constellation». Les bougies y sont désormais interdites.
L’article