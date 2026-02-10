Cambrioleur présumé en fuite après s'être échappé des mains de la police à Delémont

Un homme, suspecté de cambriolages, est toujours en fuite après avoir échappé à deux policiers qui l'accompagnaient à l'hôpital de Delémont. L'individu, blessé à la tête, avait été arrêté après une course-poursuite.

L'homme soupçonné de cambriolages qui avait faussé compagnie lundi matin à deux policiers qui l'accompagnaient à l'hôpital du Jura (H-JU) à Delémont après une arrestation mouvementée était toujours en fuite mardi. L'individu n'est pas considéré comme dangereux.

Lundi matin, des collaborateurs de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont tenté d'arrêter une voiture conduite par un cambrioleur présumé près de Miécourt (JU) à l'aide d'une herse cloutée.

Malgré les pneus endommagés, le conducteur a poursuivi sa route. Environ 800 mètres plus loin, sa voiture a quitté la route et s'est immobilisée dans un talus. Le cambrioleur présumé s'est alors enfui à pied dans la forêt. Il a finalement pu être arrêté et a été remis à la police cantonale jurassienne, a indiqué mardi l'OFDF.

Comme il était blessé à la tête, le suspect a été emmené à l'hôpital de Delémont où il a réussi à prendre la fuite, a indiqué la police cantonale jurassienne. (dal/ats)