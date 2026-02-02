Ce canton romand est frappé par une vague de cambriolages

Une série de cambriolages secoue le Jura depuis plusieurs jours. Les autorités appellent à la vigilance.

Le Jura secoué par plusieurs cambriolages en un weekend. Image: Shutterstock

Le canton du Jura est frappé par une vague de cambriolages. Depuis vendredi, seize cas ont été signalés sur l’ensemble du territoire cantonal, a indiqué lundi la police. Au cours du weekend, ce sont principalement des maisons familiales qui ont été visées par les malfaiteurs.

Les cambrioleurs recherchent en priorité de l’argent et des bijoux. Face à cette situation, la police cantonale jurassienne renforce la surveillance sur tout le territoire. Elle rappelle que chaque signalement transmis par la population fait l’objet d’une vérification. (jah/ats)