Une décès de plus dans l'incendie de Crans-Montana, un mois plus tard

A woman reacts as approximately a thousand people gathered to pay tribute to the victims of the tragedy in Crans-Montana and to call for &quot;justice and truth&quot;, Saturday, January 31, 2026, in L ...
Un hommage à Lutry, le samedi 31 janvier.Keystone

Un blessé de Crans-Montana est décédé, un mois plus tard

Une personne hospitalisée à Zurich est décédée le 31 janvier 2026, indique la procureure générale du Valais dans un communiqué.
01.02.2026, 13:2301.02.2026, 13:45

Alors que le bilan des décès à déplorer après l'incendie meurtrier du Nouvel An à Crans-Montana était resté stable, la procureure générale du Valais Beatrice Pilloud annonce dans un communiqué qu'une mort de plus est survenue.

«Un ressortissant suisse âgé de 18 ans est décédé à l’hôpital de Zurich le 31 janvier 2026. Le bilan de l’incendie du bar Le Constellation du 1er janvier 2026 se monte désormais à 41 personnes décédées»
Communiqué de la procureure générale du valais

Et donc 115 blessés. «Aucune autre information ne sera donnée à ce stade de l'enquête», précise le communiqué. Le dernier bilan des autorités datait du 5 janvier.

(dag)

