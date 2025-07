L'affaire de la piscine de Porrentruy fait grand bruit en Europe. Image: AFP

Piscine de Porrentruy: la polémique surprend le maire

En France, mais aussi en Allemagne et en Autriche, l'interdiction de la piscine jurassienne aux non résidents suisses n'en finit plus de faire parler. Des retentissements auxquels Philippe Eggertswyler ne s'attendait pas.

Le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler est sollicité de toutes parts après la décision de restreindre l'accès à la piscine aux Suisses. Il dit aussi avoir reçu beaucoup de soutien ces derniers jours

«Ce n'est jamais simple de prendre une telle décision, explique-t-il. Les gens se font une perception qui n'est peut-être pas tout-à-fait juste», dit-il, contacté par l'ATS.

Une interdiction «irritante»

En milieu de semaine dernière, le Conseil municipal bruntrutain et le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy ont interdit l'accès à la piscine de plein air aux non résidents suisses. Effective jusqu'au 31 août, la mesure concerne principalement des Français, la frontière se situant à une dizaine de kilomètres du chef-lieu ajoulot.

La polémique, reprise par des médias comme Europe 1, CNews ou TF1, a pris une immense ampleur. Le maire a dû répondre à de très nombreuses sollicitations médiatiques, venues pour certaines d'Allemagne et d'Autriche.

«Nous ne sommes pas des professionnels, nous faisons au mieux. Dans une législature, il y a toujours des périodes plus difficiles que d'autres.» Philippe Eggertswyler, à l'ATS

Des élus français ont également réagi, à l'image de Matthieu Bloch, député à l'Assemblée nationale qui sera reçu par Philippe Eggertswyler, comme l'annonçait watson lundi. La commission fédérale contre le racisme a indiqué de son côté que «cette interdiction générale visant les personnes étrangères est irritante, même si elle n'est pas punissable. Toutefois, elle va à l’encontre du principe constitutionnel de non-discrimination». (jzs/ats)

