Ce bancomat PostFinance a été attaqué à Delémont (JU). Image: DR

«Les murs ont tremblé»: encore un bancomat dynamité en Romandie

Delémont (JU) a de nouveau été le théâtre d'une attaque de bancomat la nuit dernière. Cette fois, c'est un distributeur PostFinance qui a été visé.

Un bancomat a été dynamité dans la nuit de lundi à mardi à Delémont. La police cantonale jurassienne a confirmé à l'ATS une information diffusée par RFJ et sur le site du Quotidien jurassien. Mais elle n'était pas en mesure de donner davantage de détails dans l'immédiat.

Sur les réseaux sociaux, des personnes disent avoir entendu une forte déflagration. Les photos montrent des débris qui jonchent la rue devant un bancomat éventré. En octobre de l'année dernière, un distributeur automatique de billets avait déjà explosé en vieille-ville de Delémont.

«Un nuage blanc»

Selon le QJ, les faits sont survenus vers 3 heures du matin et concernent un bancomat PostFinance. «Les murs ont tremblé», raconte au journal l'employé d'une boulangerie voisine.

Et d'ajouter:

«On a ensuite vu un nuage blanc derrière la vitrine, de la fumée ou du gaz. On est allés voir, et là, deux personnes en bleu, genre tenue de jardinier, s’affairaient à prendre la marchandise» L'employé au QJ

Un important dispositif policier a été déployé lors de l'intervention, relate le Quotidien jurassien. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer.

D'après le journal, le calme était revenu dans le secteur vers 5 heures du matin, mais des débris et de la rubalise témoignaient de l'incident.

Un précédent

Pour rappel, un autre bancomat avait déjà été pris pour cible à Delémont le 12 octobre dernier. Il s'agissait d'un distributeur de la banque Valiant.

Là aussi, les malfaiteurs avaient fait usage d'explosifs. (jzs avec ats)