Esclavage à Genève: la richissime famille conclut un accord financier

Selon l'acte d'accusation du Ministère public, les employés devaient travailler tous les jours, sans jour de congé, sans compensation des heures supplémentaires, avec des vacances imposées et non payées. Ces personnes percevaient un salaire misérable. Les prévenus contestent ces accusations.

Elle a expliqué être rentrée en 2012 au pays pour le mariage et l'accouchement de sa fille. Autrement, elle revenait en Inde environ trois semaines par an. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas choisir la période et la durée de ses vacances. Elle n'a jamais été à l'école et a été mariée à 15 ans à un homme qui la battait.

Quatre membres de cette richissime famille d'origine indienne sont jugés depuis lundi devant le Tribunal correctionnel de Genève. Ils sont accusés d'avoir exploité pendant des années du personnel de maison dans leur propriété à Cologny (GE). Le père, Prakash Hinduja (78 ans), et son épouse Kamal (75 ans) ne se sont pas présentés à l'audience, contrairement à leur fils Ajay (56 ans) et à leur belle-fille Namrata (50 ans).

Bürgenstock: supense concernant la liste des participants

Au moins 90 Etats et organisations participeront à la conférence de paix du 15 et 16 juin en Suisse. L'Inde, la Chine et le Brésil viendront-ils? Ils ont jusqu'à vendredi pour décider.

Lorsque la présidente de la Confédération Viola Amherd et le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis sont entrés lundi matin dans la salle du Centre de presse de la Bundesgasse 8-12 à Berne, ils ont fait face à une salle comble. Un nombre remarquablement élevé de journalistes internationaux étaient présents – de la chaîne allemande ARD aux agences de presse Associated Press, basée à New York, et Reuters, basée à Londres.