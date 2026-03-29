Il va passer 20 ans à la tête de la justice genevoise

Olivier Jornot a conservé son poste de procureur général du canton de Genève. Keystone

Olivier Jornot a conservé son poste de procureur général du canton de Genève lors des élections judiciaires. L'élu PLR a obtenu 50.3% des suffrages.

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Olivier Jornot a été élu dimanche procureur général du canton de Genève au premier tour du scrutin. Le sortant PLR, qui visait un troisième mandat, a obtenu de justesse la majorité absolue des voix, devançant de 5825 voix Pierre Bayenet, le candidat de la gauche.

Olivier Jornot (56 ans) rempile pour un mandat de six ans et devrait ainsi passer vingt ans à la tête du Ministère public genevois. Il a obtenu 44 673 voix (50,33%) contre 38 848 voix pour Pierre Bayenet (43,76%). Les 5237 bulletins blancs représentent 5.90%. La participation a atteint 31,07%.

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Le suspense a duré jusqu'en milieu d'après-midi, car le procureur général sortant frôlait avec la majorité absolue (50% + une voix) à l'annonce des résultats anticipés basés sur le vote par correspondance. L'hypothèse d'un second tour était alors mathématiquement plausible à l'issue du dépouillement du vote à l'urne.

«Très large soutien de la population»

Olivier Jornot s'est dit très heureux de son résultat. Après avoir été candidat, il est prêt à reprendre sa tâche pour les six prochaines années en appliquant une politique ferme mais respectueuse des droits humains, selon les termes utilisés dans sa campagne. Il affirme:

«J'ai constaté lors de la campagne un très large soutien de la population. Cette élection au premier tour me fait très plaisir»

Olivier Jornot a par ailleurs félicité son adversaire Pierre Bayenet, qui a fait «un très bon résultat». Et de souligner que le candidat de SolidaritéS était cette fois soutenu par un large front.

Les Verts prennent acte

Premier parti à réagir à cette élection, les Verts ont pris acte de la défaite de leur candidat:

«Nous avons soutenu Pierre Bayenet pour porter une vision humaniste de la justice au service de la sécurité et du vivre-ensemble. Le résultat de ce jour ne fait pas disparaître les critiques fortes adressées à la politique pénale d’Olivier Jornot. Ces enjeux restent entiers et devront être pris en compte pour évoluer vers une justice plus juste, plus cohérente et réellement au service de l’ensemble de la population»

De leur côté, les Vert'libéraux ont félicité Olivier Jornot pour sa réélection, tout en saluant la campagne menée par Pierre Bayenet. Ils affirment:

«Ce résultat témoigne de la volonté des Genevois de privilégier la stabilité institutionnelle et la continuité dans la conduite du Ministère public»

Les autres partis n'ont pas encore commenté le résultat. (btr/ats)