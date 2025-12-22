brouillard-1°
DE | FR
burger
Suisse
Justice

Plainte historique contre Holcim en Suisse

Ein elektrischer Lastwagen der Firma Holcim faehrt in der Naehe des Holcim Zementwerks Siggenthal, fotografiert am Montag, 3. Juli 2023 in Wuerenlingen. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Les plaignants accusent Holcim de contribuer au changement climatique (image d'archives).Image: KEYSTONE

Plainte historique contre Holcim en Suisse

Un tribunal suisse a accepté pour la première fois une plainte climatique contre le géant du ciment. Celle-ci émane de pêcheurs indonésiens qui réclament des indemnités pour les dommages climatiques qui menacent leur île.
22.12.2025, 06:3022.12.2025, 06:41

Pour la première fois en Suisse, un tribunal entre en matière sur une plainte pour atteinte au climat. Le tribunal cantonal de Zoug a donné suite à la plainte déposée par des pêcheurs indonésiens qui accusent le groupe Holcim de contribuer au changement climatique.

Le tribunal est entré en matière sur tous les points de la plainte déposée par quatre pêcheurs, a indiqué lundi l'Entraide protestante suisse (EPER), une ONG qui soutient la démarche des plaignants. Cette décision ouvre la voie à un examen sur le fond.

Inquiétantes révélations sur le réchauffement en Suisse

«Cette décision constitue un succès d'étape important pour la justice climatique», a indiqué l'EPER dans un communiqué. Les quatre plaignants réclament des indemnités au cimentier pour les dommages climatiques qui menacent leur île, une participation financière aux mesures de protection et une réduction rapide des émissions de CO2.

epa12348220 The plaintiffs from Indonesia, Ibu Asmania (L) and Arif Asmania (R) answer questions from the media in front of the court and government building during the main hearing in the case of Ibu ...
Les plaignantsKeystone

Les habitants de l'île indonésienne de Pari, qui ont déposé plainte en 2023, avaient présenté leurs arguments début septembre devant le tribunal de première instance. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Les inondations en Floride sont dues au réchauffement climatique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Plus de 80% des Suisses portent des lunettes ou des lentilles
Le vieillissement de la population et l'utilisation quotidienne d'appareils numériques impactent négativement la vue des Suisses: 81% d'entre eux portent des aides visuelles.
En Suisse, quatre personnes sur cinq portent des aides visuelles. Selon une étude, cette proportion a légèrement baissé au cours des quatre dernières années, mais reste à un niveau élevé. Le vieillissement de la société et les écrans en sont la cause.
L’article