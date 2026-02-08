larges éclaircies
Pourquoi tout ce temps d'attente à l'aéroport de Genève?

Genève Aéroport attente

Pourquoi il y a un temps d'attente infernal à l'aéroport de Genève?

Un nouveau système de contrôle biométrique européen sème la pagaille à Genève Aéroport. Certains voyageurs ont attendu deux heures et demie pour passer la frontière.
08.02.2026, 18:4808.02.2026, 18:48

C'est un peu la galère pour les touristes étrangers qui débarquent à Genève aéroport, en ce moment. Des Britanniques venus skier se retrouvent coincés dans des files d'attente à rallonge, rapporte la RTS. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de passagers entassés se multiplient.

«C'est horrible, le contrôle des passeports est un véritable désastre»
Un voyageur interrogé par la RTS.

Le coupable? Un dispositif européen baptisé EES (système d'entrée/sortie). Depuis octobre 2025, les ressortissants d'Etats tiers doivent donner leurs empreintes digitales et se faire photographier lors de leur première entrée sur le territoire de Schengen. Et ce processus rallonge considérablement le temps de passage à la sécurité.

Voici le top 5 des aéroports européens

«Nous regrettons cette obligation»

Genève Aéroport s'en excuse, comme le rapporte le service publique: «Des temps de congestion surviennent lors des pics d'affluence, notamment les week-ends de la période de ski. Nous regrettons cette obligation de contrôle renforcé qui s’impose à Genève-Aéroport.»

Ainsi, le nombre d'agents en salle d'arrivée a lui aussi été doublé. Une équipe spéciale gère les bagages qui s'accumulent sur les tapis. Selon l'Office fédéral de la douane, les infrastructures de l'aéroport montrent aussi leurs limites.

Pour l'instant, seuls 35% des voyageurs concernés subissent le nouveau contrôle. À rappeler que, dès le 9 avril, les tampons sur les passeports disparaîtront: tout passera de façon numérique.

