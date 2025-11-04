assez ensoleillé
Inquiétantes révélations sur le réchauffement en Suisse

La Suisse plus exposée au changement climatique qu&#039;attendu (image d&#039;illustration).
Dans un monde où le réchauffement serait de 1,5 degrés, la Suisse subirait une hausse de 2,9 degrés (image d'illustration).Image: Shutterstock

La Suisse est plus exposée au changement climatique qu'attendu, révèle un récent rapport, pointant une dérive climatique plus prononcée que la moyenne mondiale.
04.11.2025, 10:3004.11.2025, 11:02

Le climat en Suisse devient plus chaud, plus sec et plus imprévisible. C'est ce que montrent les nouveaux scénarios climatiques suisses. Selon un rapport publié mardi, la hausse des températures en Suisse pourrait encore être plus élevée que prévu.

Par rapport au réchauffement moyen de la planète, la dérive climatique en Suisse est plus prononcée, indiquent MétéoSuisse et l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Alors que la température mondiale a augmenté de 1,3 degré, le réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle atteint déjà 2,9 degrés en Suisse.

Une hausse de 10 à 15%

Selon les calculs des chercheurs, dans un monde où le réchauffement serait de 1,5 degrés, la Suisse subirait une hausse de 2,9 degrés. Le réchauffement atteindra même 4,9 degrés si la température la planète se réchauffe de 3 degrés.

Pauvre ou riche? Voici qui détruit le plus le climat

Ces chiffres signifient une hausse de 10 à 15% en regard des précédents scénarios climatiques de 2018. Selon le rapport, ce réchauffement se traduira par plus de canicules, plus de sécheresses, de plus fortes précipitations et moins de neige. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les inondations en Floride sont dues au réchauffement climatique
Video: watson
L’article