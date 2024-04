Le Tribunal fédéral va maintenant devoir décider si le MPC peut nommer des procureurs extraordinaires. Si le plus haut tribunal suisse, celui de Bellinzone, convient qu'il n'existe pas de base juridique pour cela, il devra également décider de ce qu'il doit advenir des procédures pénales déjà traitées par des externes. Une question qui revêt une importance politique.

Cela ne s'applique toutefois pas à un avocat mandaté en externe. En effet, s'il souhaite à nouveau être sollicité par le MPC – et s'il dépend peut-être même financièrement de tels mandats, comme c'est le cas pour les juristes retraités ou indépendants –, il pourrait céder à des pressions politiques ou à la raison d'Etat – dans l'espoir d'être «récompensé» plus tard en se voyant confier une autre procédure pénale.

Le coup est dur à encaisser. Selon Bellinzone, le Ministère public de la Confédération évolue ainsi depuis des années en dehors du cadre fixé par la loi. Contacté, le MPC explique qu'il a fallu adapter ou préciser le règlement au fil du temps à cause d'une organisation et d'un environnement changeant.

La loi permet, en effet, à l'autorité de surveillance du MPC de nommer des procureurs extraordinaires, mais uniquement dans le cadre de procédures dans lesquelles des procureurs du MPC seraient mis en cause.

«Il n'existait (...) aucune base légale formelle pour l'engagement de Daniel Vögeli en tant que procureur extraordinaire (...). Cette catégorie de procureurs extraordinaires de la Confédération n'était et n'est actuellement prévue par aucune loi au sens formel.»

Dans les faits, le MPC a chargé, en 2015, l'avocat soleurois Daniel Vögeli de diriger une procédure pénale pendante depuis 2010 en tant qu'externe. L'objectif: porter une importante affaire d'escroquerie concernant un montant délictuel de plus de 300 millions de francs devant le Tribunal fédéral de Bellinzone. Le mandat a été confié dans le but «réduire à court terme une trop grosse charge de travail», a justifié le MPC.

On soupçonne le Ministère public de la Confédération (MPC), autorité suprême du pays en matière d'accusation, d'avoir ignoré ce pilier de l'Etat de droit pendant des années. Le Tribunal fédéral devra trancher sur cette question. En effet, les avocats des prévenus et le MPC lui-même ont déposé un recours contre un jugement accablant du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.

«Le droit est le fondement et la limite de l'action de l'Etat»

C'est un pilier de l'Etat de droit et de la démocratie: le principe de légalité doit protéger l'individu contre l'arbitraire de l'Etat. Selon ce principe, les particuliers peuvent faire tout ce qui n'est pas expressément interdit par la loi. En revanche, les fonctionnaires ont formellement besoin d'une autorisation , c'est-à-dire d'une base juridique pour agir. La Constitution fédérale le stipule clairement:

