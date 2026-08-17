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Justice

Ce hacker ukrainien aurait piraté Stadler Rail

Tribunal de district de Zurich
Le procès se déroule au Tribunal de district de Zurich (image d'archives).Image: zh.ch

Cet Ukrainien aurait piraté un géant suisse des trains

Un informaticien ukrainien comparaît depuis lundi à Zurich dans le cadre d'une cyberattaque visant notamment Stadler Rail. Son commanditaire aurait coopéré avec les services secrets russes.
17.08.2026, 16:4417.08.2026, 16:46

Le procès d'un informaticien ukrainien de 52 ans, accusé d'avoir piraté plusieurs entreprises dont Stadler Rail, s'est ouvert lundi devant le Tribunal de district de Zurich. Le hacker présumé, qui risque douze ans de prison et l'expulsion, nie toutes les accusations.

Le Ministère public zurichois lui reproche notamment l'extorsion par métier, la détérioration grave de données et le blanchiment d'argent. L'homme, qui résidait dans le canton de Bâle-Campagne, se trouve depuis octobre 2021 en détention provisoire.

Cette attaque inédite montre la dangerosité des hackers de Poutine

Il est considéré comme le développeur central des logiciels malveillants qui ont servi à crypter les données de sociétés telles que Stadler Rail, Meier Tobler et Crealogix afin d'en exiger des rançons. Les entreprises ciblées ont subi des préjudices se chiffrant en millions.

Le procureur a lié ces cyberattaques à la stratégie russe: le commanditaire présumé de l'accusé aurait coopéré avec les services secrets russes, avant de mourir en chutant d'une fenêtre à Moscou en 2022. La défense a pour sa part contesté la validité des preuves numériques. (jzs/ats)

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