Vins: la stratégie de la Confédération déplaît aux vignerons

Le conseiller fédéral Guy Parmelin a rencontré jeudi à Berne les représentants de la branche du vin ainsi que des cantons. Pour faire face aux difficultés, il leur a présenté sa stratégie, qui consiste à adapter des surfaces viticoles à la demande, à renforcer la promotion ainsi que les exportations et à adapter les règles d'importation. Vendredi, les associations de vignerons se sont dites déçues et inquiètes.

Plus de «Suisse»

Le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) avait réuni en août 2025 l'Union suisse des paysans (USP), l'Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS), la Fédération suisse des vignerons (Vignoble suisse), Swiss Wine Promotion (SWP), l'Association suisse du commerce des vins (ASCV) et les cantons, afin d'examiner des mesures susceptibles de soutenir la branche, rappelle la Confédération dans un communiqué.

L'une des pistes prévoyait de lier la répartition du contingent tarifaire vin de l'organisation mondiale du commerce de 170 millions de litres à l'achat et au pressurage de raisins suisses. Lors de la consultation, cette proposition n'avait toutefois pas réuni de majorité favorable. D'où la nouvelle approche, qui se base sur trois axes: redimensionnement du vignoble, renforcement de la promotion ainsi que des exportations et adaptation des règles d'importation.

Il est proposé de prolonger les contributions à l'arrachage volontaire afin d'adapter les surfaces à la demande. Les exportations de vins suisses pourraient par ailleurs bénéficier de moyens supplémentaires dans le cadre de futurs accords commerciaux. Enfin, le contingent tarifaire OMC pour le vin devrait être mis aux enchères dans le cadre du paquet d'ordonnances 2027.

Ces mesures visent à soutenir la viticulture suisse et à mieux valoriser les vins helvétiques en Suisse et à l'étranger, selon la Confédération. Le Conseil fédéral devrait lancer la consultation publique à ce sujet en janvier prochain.



«Décision sans courage»

Vignoble suisse, l'IVVS et l'USP font part vendredi dans un communiqué commun de leur «vif regret» quant à l'abandon de projet de préférence indigène à l'importation.

«Cela laisse la vitiviniculture suisse face à d'immenses défis»

Quant aux trois axes présentés par le DEFR, les trois associations les considèrent comme «un emplâtre sur une jambe de bois», ne permettant pas de répondre au déséquilibre auquel fait face la vitiviniculture suisse.

Egalement remontée, l'Association suisse des vignerons et encaveurs indépendants reproche à Guy Parmelin d'avoir «mené en bateau les vignerons». Le conseiller fédéral fait passer les intérêts du commerce avant ceux des familles vigneronnes, estime-t-elle dans un communiqué.

L'Interprofession de la vigne et des vins du Valais (IVV) abonde dans le même sens, elle aussi par le biais d'un communiqué diffusé vendredi. Elle déplore «une décision sans courage». «L'IVV attendait de la Confédération un geste fort pour ses vigneronnes et ses vignerons. Les solutions de la Confédération démontrent qu'elle n'a pas pris ses responsabilités face à la crise actuelle.» (sda/ats)