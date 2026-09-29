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Une randonnée entre cousins en Suisse finit au Tribunal fédéral

Pas de dommages et intérêts après une randonnée qui a mal tourné dans le canton de Glaris (image d&#039;illustration)
Pas de dommages et intérêts après une randonnée qui a mal tourné dans le canton de Glaris (image d'illustration)Image: Shutterstock

La rando entre cousins tourne au désastre: le Tribunal fédéral saisi

Une branche écartée puis une grave blessure: une femme a traîné son cousin en justice après une sortie en montagne dans le canton de Glaris.
29.09.2026, 14:2129.09.2026, 14:21

Une randonnée entre cousins ne s'est pas bien terminée: une femme a été grièvement blessée à la tête après avoir été heurtée par une branche que son cousin avait voulu écarter du chemin. La femme a poursuivi son cousin pour obtenir des dommages et intérêts pour plus de 370 000 francs jusqu'au Tribunal fédéral, en vain.

Le groupe de cousins était de sortie en montagne dans le canton de Glaris. L'un des cousins s'est frayé un passage en écartant une branche du chemin. Cette branche a ensuite heurté à la tête la cousine qui le suivait.

Je suis partie randonner seule et je ne m’attendais pas à ça
Je suis partie randonner seule et je ne m’attendais pas à ça

Cette dernière a souffert de graves blessures à la tête. Elle a poursuivi son cousin devant les tribunaux glaronnais puis devant le Tribunal fédéral, exigeant que son cousin lui verse pour plus de 370 000 francs de dommages et intérêts, ainsi que 20 000 francs de frais d'avocats.

En vain: les juges de Mon Repos, dans un arrêt récent, ont confirmé le point de vue des juges cantonaux, qui ont retenu que le cousin n'était pas responsable du dommage car il n'a pas commis de faute. Il ne pouvait pas prévoir qu'en tirant sur la branche pour l'écarter, elle allait frapper sa cousine qui se trouvait plusieurs mètres derrière lui, ont retenu les juges. (jzs/ats)

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