Tariq Ramadan, Paris, 30 septembre 2025. Image: AFP

«Tariq Ramadan est en soins psychiatriques à Genève»

Alors qu'un jugement le concernant doit tomber ce mercredi dans son procès parisien pour viols, le Genevois Tariq Ramadan est hospitalisé dans la cité de Calvin, indique à watson l'un de ses avocats, Me Ouadie Elhamamouchi, qui parle d'«acharnement» à l'endroit de son client.

Plus de «Suisse»

«Tariq Ramadan est actuellement hospitalisé en soins psychiatriques dans les Hôpitaux universitaires genevois (HUG).» C’est ce qu’indique à watson l’un de ses avocats, Me Ouadie Elhamamouchi. Alors que le jugement dans son procès à Paris pour le viol de trois femmes en France entre 2009 et 2016 devrait tomber ce mercredi encore, 18 ans de prison ayant été requis mardi, l’islamologue, atteint depuis plus de dix ans d’une sclérose en plaques, aura été absent de l’ensemble des audiences.

Contacté, le service de communication de la justice genevoise n'était pas en mesure de confirmer l'hospitalisation de l'accusé en soins psychiatriques aux HUG.

Tariq Ramadan avait été hospitalisé «une semaine début mars à Genève pour sa sclérose en plaques , indique Me Elhamamouchi. Cette hospitalisation coïncidait avec le commencement de son procès parisien. Face à son absence, la France a alors émis un mandat d’arrêt et les audiences se sont tenues non seulement sans lui, mais sans ses avocats.

Avant le début de son procès à Paris, il aurait été en France, où il a un domicile légal, à Saint-Denis, en banlieue parisienne, rappelle Me Elhamamouchi. Il se serait rendu à Genève à ce moment-là pour des raisons de santé. Pour échapper à son procès à Paris, assurent l’accusation et les parties civiles françaises.

De nationalité suisse et égyptienne, Tariq Ramadan a de la famille à Genève, la ville où il est né. Il y est sous le coup d’une condamnation à trois ans de prison dont un an ferme prononcée en appel en mai 2024 par la justice genevoise pour le viol de «Brigitte», la partie suisse des viols qui lui sont reprochés.

«En Suisse, une peine ferme d’un an doit être exécutée en prison», explique une avocate jointe par watson. Elle ajoute:

«Elle peut être convertie en semi-détention si le condamné a un travail ou en port d’un bracelet électronique pour des raisons de santé» Une avocate suisse

On ignore à ce stade si l’office d’exécution des peines du canton de Genève a statué quoi que ce soit au sujet de Tariq Ramadan depuis sa condamnation de 2024, rendue définitive en 2025 par le Tribunal fédéral, devant lequel le condamné avait recouru.

S’il n’a pas été convoqué jusqu'ici par l’office genevois d’exécution des peines, ce dont les avocats suisse de «Brigitte» disent s'étonner, c’est peut-être parce qu’il se trouvait en France, en son domicile de Saint-Denis.

En cas de condamnation à de la prison ferme ce mercredi à Paris, Tariq Ramadan ferait probablement l’objet d’une demande d’extradition afin qu’il purge sa peine en France. Selon son avocat Me Ouadie Elhamamouchi, il pourrait être fait opposition à cette requête le cas échéant, dès lors qu'un nouveau mandat d'arrêt aurait été émis par la justice française.

«Le monde entier voit l'acharnement sur sa personne»

Dans l'attente du jugement, Me Elhamamouchi souhaite faire cette déclaration à propos de son client:

«L'accusation au début du procès à Paris a qualifié Tariq Ramadan de "lâche", alors que ce dernier souhaitait tout simplement un report de quelques semaines pour des raisons de santé. Il était hospitalisé.» Me Ouadie Elhamamouchi

Et d'ajouter: