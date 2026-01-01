ciel clair-4°
La France accueille des blessés de Crans-Montana

epa12621044 Several hundred mourners gather to lay down flowers and light candles to remember the victims of the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, which left people dead and inj ...
Des centaines de personnes ont rendu hommage aux victimes jeudi à Crans-Montana.Keystone

«La France accueille des blessés»: Macron solidaire avec Crans-Montana

Tout comme l'Italie, notre voisin va apporter son aide dans la prise en charge de blessés du drame qui a frappé la station de ski à Nouvel An.
01.01.2026, 21:0501.01.2026, 21:21

Emmanuel Macron a annoncé jeudi que la France accueillait dans ses hôpitaux «des blessés» de l'incendie à Crans-Montana qui a fait une quarantaine de morts et 115 blessés. L'Italie avait annoncé plus tôt qu'elle allait également accueillir des blessés.

Voici combien de victimes ont été accueillies dans les hôpitaux suisses

Après s'être entretenu par téléphone avec le président de la Confédération Guy Parmelin, a écrit le président français sur le réseau X:

«La France accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible pour toute aide. Merci aux équipes et aux soignants mobilisés»
En bas les larmes!

Le président français n'a pas précisé combien de blessés étaient accueillis en France ni dans quels hôpitaux. «Nos pensées accompagnent les familles», a ajouté le chef de l'Etat qui exprime la «solidarité» de la France avec son voisin suisse et déplore un «bilan (...) terrible».

Emmanuel Macron a précisé:

«Nos équipes diplomatiques et consulaires suivent la situation et apportent l'assistance nécessaire à nos compatriotes touchés par ce drame»

Le président avait déjà exprimé dans un premier message «la pleine solidarité de la France» et son «soutien fraternel» à la Suisse face à ce drame.

Après le drame, il y a eu des pleurs et des hommages à Crans-Montana

Au moins deux Français figurent parmi les blessés, selon le ministère français des affaires étrangères. Les propriétaires du bar de la station de ski sont par ailleurs un couple de Français, a appris l'AFP de sources concordantes.

Le ministre des affaires étrangères italien Antonio Tajani a annoncé plus tôt que le centre des grands brûlés de Niguarda, dans la banlieue de Milan, accueillera trois personnes gravement brûlées en provenance de la Suisse.

epa12621050 Several hundred mourners gather to lay down flowers and light candles to remember the victims of the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, which left people dead and inj ...
Des centaines de personnes ont rendu hommage aux victimes jeudi à Crans-Montana.Keystone

Il entend se rendre «demain ou après-demain» sur les lieux du drame. Entre douze et quinze Italiens ont été hospitalisés suite à l'incendie, selon lui. (ats/afp)

