Affaire Mike: le procès en appel des six policiers débute ce matin

Les six policiers lausannois, acquittés en première instance dans l'affaire de la mort de Mike Ben Peter, retournent devant les juges ce lundi. Leur procès en appel devant le Tribunal cantonal débute à 09h00 et doit durer jusqu'à mercredi. Le verdict tombera lundi prochain.

La Cour d'appel pénale siège dans la salle d'audience cantonale de Longemalle à Renens. Très attendu, ce procès en deuxième instance sera certainement à nouveau suivi par un nombre important de parties, de médias et du public.

Le collectif Kiboko et la famille de la victime ont d'ailleurs appelé à «se mobiliser autour de cette deuxième étape juridique». Des actions sont prévues durant la tenue du procès et «une manifestation massive contre les violences policières» aura lieu le samedi après-midi 13 juillet au départ de la gare de Lausanne, écrit-il dans un communiqué.

Mike Ben Peter, un Nigérian de 39 ans, était décédé à la suite d'un contrôle anti-drogue musclé en février 2018 à Lausanne. En juin 2023, après quatre jours d'un procès retentissant, le Tribunal correctionnel de Lausanne avait jugé que les six agents ayant procédé à ce contrôle ne pouvaient pas être condamnés pour homicide par négligence, suivant ainsi le Ministère public qui avait lui-même laissé tomber l'accusation.

Pas de lien de causalité

Les juges s'étaient notamment référés aux expertises médico-légales, celles-ci révélant qu'il était impossible de dire que Mike Ben Peter était mort à cause de l'intervention policière, et notamment en raison du plaquage ventral pratiqué par les policiers. Le tribunal de première instance avait affirmé que l'arrêt cardio-respiratoire était survenu indépendamment de la façon de positionner Mike, ajoutant que les causes de son décès étaient multifactorielles.

Pour les juges, il n'y avait donc pas de «liens de causalité» entre l'intervention policière et la mort du Nigérian. La Cour avait aussi conclu que les policiers n'avaient pas violé leur devoir de prudence. Sur ce point, elle s'était écartée du Ministère public, qui avait estimé que les policiers avaient maintenu la victime trop longtemps sur le ventre.

De son côté, l'avocat de la famille de la victime, Me Simon Ntah, avait demandé une condamnation. Selon lui, les policiers avaient fait un usage disproportionné de la violence lors de l'arrestation. En toute logique, il avait fait recours. Il a même déjà plusieurs fois évoqué qu'il irait jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) s'il le fallait. (sda/ats)