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Condamné pour avoir poignardé un juif à Zurich l'ado fait appel

Condamné pour avoir poignardé un juif à Zurich l'ado fait appel

Il avait écopé d'un an en institution fermée pour tentatives d'assassinat et soutien à une organisation terroriste notamment. La Cour suprême zurichoise doit désormais se pencher sur son cas.
30.07.2026, 12:2030.07.2026, 12:20

L'adolescent condamné début juillet à Zurich pour avoir poignardé un juif orthodoxe fait appel du jugement de première instance de la Justice des mineurs. Il avait écopé d'un an en institution fermée pour tentatives d'assassinat et soutien à une organisation terroriste notamment. La Cour suprême zurichoise doit désormais se pencher sur son cas.

Attaque antisémite à Zurich: l'ado est fixé sur sa peine

La sanction infligée en première instance le 7 juillet lors du procès qui s'est déroulé à Dielsdorf (ZH) est la peine maximale pour un adolescent de moins de 16 ans au moment des faits. La défense avait demandé, en vain, que la peine soit limitée à six mois ferme pour tentative de meurtre, assortie d'une thérapie ambulatoire et d'une prise en charge éducative. Aucun autre appel n'a été déposé, indique jeudi la Justice des mineurs.

Procès du djihadiste de Zurich: «Je pensais que la police me tuerait»

Le prévenu suisse aux racines tunisiennes avait 15 ans lorsqu'il a commis son crime en pleine rue à Zurich, au soir du 2 mars 2024. Radicalisé, il avait prêté allégeance au groupe terroriste Etat islamique (EI).

Il avait alors choisi une victime au hasard, son but étant de tuer des Juifs. Après avoir échoué à entrer dans une synagogue fermée, il s'est précipité dans la rue sur un homme juif orthodoxe âgé de 50 ans et lui a asséné 17 coups de couteau à la tête et au cou. Des passants ont pu maîtriser l'agresseur jusqu'à l'arrivée de la police. Grièvement blessée, la victime a échappé de justesse à la mort. (sda/ats)

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