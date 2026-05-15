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Salt, Swisscom et Sunrise ont des problèmes de réseau

Salt a �galement �toff� sa client�le: le nombre d&#039;abonn�s pour la t�l�phonie mobile a ainsi atteint 1,75 million (archives).
Salt a des problèmes sur son réseau, notamment l'internet fixe.Keystone

Votre réseau a des problèmes? Vous n'êtes pas seul

Des milliers d’utilisateurs suisses ont rencontré des problèmes de connexion internet, ce vendredi soir.
15.05.2026, 19:2515.05.2026, 19:39

Vous étiez confortablement installé dans votre canapé pour regarder la télé et votre routeur Salt, Sunrise ou Swisscom semble avoir des ratés? Vous n'êtes pas seul.

Selon le site downdetector, qui recense les ratés des entreprises de télécommunication, les trois opérateurs de référence en Suisse ont des pannes, ce vendredi soir.

Plus de 5800 signalement concernent Salt, 280 Swisscom et près d'une centaine, Sunrise.

Les clients Salt de Lausanne et Genève touchés

Selon les utilisateurs du site, les problèmes concernent plutôt l'internet à la maison, particulièrement pour Salt. En Suisse romande, Lausanne et Genève sont particulièrement touchées, avec des problèmes résiduels à Fribourg et à Neuchâtel.

Dans le reste du pays, c'est surtout à Zurich que des pannes ont été détectées, mais aussi à Berne et Lucerne.

Concernant Swisscom, en Suisse romande, ce sont Lausanne, Genève et Fribourg qui sont touchés. Et pour Sunrise, surtout Lausanne.

(acu)

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