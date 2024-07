Un Algérien accusé en Suisse de participation à l'Etat islamique

Le drapeau de l'Etat islamique, groupe interdit sur le territoire helvétique. Keystone

Le Ministère public de la Confédération (MPC) soupçonne un Algérien d'appartenir au groupe terroriste Etat islamique. En détention provisoire, l'homme devra répondre de plusieurs chefs d'accusation devant la justice.

L'accusé âgé de 51 ans est notamment soupçonné d'avoir planifié un attentat en Europe, envisageant la France comme cible possible.

Avant d'arriver en Suisse, ce ressortissant algérien a échoué à rejoindre depuis son pays en 2017 l'Etat islamique (EI) via la Turquie. Il voulait s'y engager en tant que combattant. En Suisse, il prévoyait de se mettre en contact avec d’autres membres et partisans de l’EI et d’agir au service de l’organisation, indique jeudi le MPC dans un communiqué.

Faute d'avoir pu réaliser son projet, il serait parti de la Turquie pour l'Europe et s'y serait caché durant les années 2020 et 2021 en tant que réfugié. Entré en Suisse en décembre 2021, il y a déposé une demande d'asile, détaille le MPC. Débouté, le prévenu était alors obligé de quitter le pays. Il a été arrêté sur ordre du MPC peu après et placé en détention provisoire.

Aussi accusé d'endoctrinement

Devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone où il est renvoyé, le prévenu devra répondre, en plus de la participation à une organisation terroriste, de possession multiple de représentations de la violence interdites. Il a en effet sauvegardé sur son téléphone portable plusieurs fichiers contenant de telles images.

Le Ministère public de la Confédération reproche encore au quinquagénaire d'avoir endoctriné plusieurs personnes à l'idéologie de l'EI. Il aurait ainsi posté sur ses comptes Facebook plus d'une centaine de vidéos, images et articles de presse glorifiant le groupe islamiste, dans le but de convertir à l'idéologie du groupe. Il aurait aussi entretenu des conversations par chats avec plusieurs personnes dans ce sens.

La présomption d'innocence s'applique jusqu'à l'entrée en force d'un jugement, rappelle le MPC. Ce dernier précisera ses réquisitions de peine lors des débats devant le Tribunal pénal fédéral, comme de coutume, rappelle-t-il. (vz/ats)