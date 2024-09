La capsule a été utilisée dans cette forêt. Keystone

Utilisation de la capsule Sarco: une personne en détention provisoire

Quatre personnes avaient été arrêtées à Schaffhouse ce lundi suite à l'utilisation de la capsule d'aide au suicide Sarco. Une d'entre elles a été placée en détention provisoire, tandis que les autres ont été relâchées.

Une personne a été placée en détention provisoire après l'utilisation de la capsule de suicide Sarco à Merishausen (SH). Le tribunal compétent a accepté la demande du Ministère public. Les trois autres personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire avaient été relâchées.

Le tribunal des mesures de contrainte a suivi la demande du Ministère public et a ordonné la détention provisoire d'une personne, a indiqué vendredi le Ministère public du canton de Schaffhouse à l'agence Keystone-ATS. Il n'a pas donné d'autres informations sur la personne en raison de l'enquête en cours.

Dans une forêt près de Merishausen

Lundi, le Ministère public a été informé que la capsule de suicide Sarco a été utilisée dans une forêt près de Merishausen. Sur place, les forces d'intervention ont mis la capsule en sécurité et ont emmené la personne décédée, une Américaine de 64 ans, à Zurich pour une autopsie.

Quatre personnes proches de l'organisation «The Last Resort», qui met la capsule Sarco à disposition, ont été arrêtées provisoirement. Il s'agirait du coprésident de «The Last Resort», de deux avocats et d'une photographe néerlandaise.

Le Ministère public a engagé une procédure pénale contre les personnes arrêtées pour incitation et assistance au suicide. Le Ministère public a aussi demandé la mise en détention préventive d'un des quatre individus. Sa demande a été acceptée par le tribunal compétent. (ats)