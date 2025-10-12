en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Justice

La Suisse aurait évité un attentat

Siège du Ministère public de la Confédération à Berne.
Image: Keystone

Un attentat présumé déjoué en Suisse

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déjoué un projet d'attentat terroriste présumé ce printemps.
12.10.2025, 07:56

L'affaire concerne «un jeune de 18 ans s'est radicalisé», déclare le procureur fédéral Stefan Blättler dans le SonntagsBlick.

Le Suisse alémanique se trouve aujourd'hui en détention préventive, apprend-on encore dans l'interview.

«Son objectif était de commettre une attaque», détaille le procureur fédéral. Le suspect s'est renseigné en conséquence et aurait eu l'intention de commettre un attentat au couteau. «Avec un mobile islamiste», éclaire Blättler. Une arme blanche a été saisie chez le suspect, il se l'était procuré en ligne peu de temps auparavant. Une procédure pénale est en cours et la présomption d'innocence prévaut. Les investigations visent aussi à déterminer l'implication éventuelle de tiers.

Plus de 140 procédures ouvertes

Selon le procureur général de la Confédération, plus de 140 procédures sont actuellement ouverte en Suisse sous le terme de terrorisme. Un record. En début d'année, le MPC parlait encore de 120 cas.

VD: plus de 90 députés masculins auditionnés au Ministère public

Elles concernent toute une gamme d’infractions: «Cela va de la propagande aux voyages djihadistes, en passant par la planification d’attentats.» Pour lutter contre le terrorisme, le Conseil national souhaite qu’une autorité spécialisée de poursuite pénale fédérale soit en charge à l’avenir. Le Conseil national a adopté une motion en ce sens en juin.

«Face à un problème sociétal»

Il s’agit souvent de jeunes adultes, étaie le procureur fédéral, avant d'ajouter: «Nous sommes confrontés à un problème sociétal». La prévention et l’éducation ne font pas partie du champ de compétence du Parquet fédéral. La probabilité de repérer des groupes est plus grande que celle de repérage des individus agissant isolément. «Il n’y a pas une mafia unique», souligne Blättler. Les groupes s’associent selon les cas avec différentes organisations.

«Là où des intérêts communs existent, les groupes se rejoignent»

Le haut fonctionnaire avertit: d'ici 10 à 15 ans, la Suisse pourrait connaître une situation similaire à celle de la Suède si rien n’est entrepris. Ces quinze dernières années, les bandes criminelles se sont développées dans ce pays. Selon les autorités, des crimes comme le trafic de drogue et d’armes, la traite des êtres humains et la fraude aux prestations sociales ont fortement augmenté. Le gouvernement de Stockholm qualifie aujourd’hui le crime organisé de «menace systémique».

Pour y faire face, le procureur reformule dans l’interview sa requête concernant une augmentation des ressources. En Suisse, les moyens mis à disposition ne permettent pas d'ouvrir des procédures sur chacune des plaintes déposées auprès du MPC. «Ne vous attendez pas à ce que le MPC ouvre des procédures si nous manquons de ‘munition’, c’est-à-dire de ressources», dit-il. Les criminels savent néanmoins qu’ils doivent redouter de faire face à des conséquences. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
- Il bat un record du monde à skis improbable
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
2
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
3
Ce Romand et sa sculpture insolite rayonnent dans le monde entier
Un excès de vitesse coûte très cher à ce néonazi suisse
Flashé à 78 km/h au lieu de 50 à Rapperswil-Jona (SG), un homme était sous le coup d'un sursis pour une condamnation autour d'une réunion d'extrême droite. Il devra payer près de 14 000 francs.
Un automobiliste a été flashé à 78 km/h dans une zone limitée à 50 km/h cet été à Rapperswil-Jona (SG). En raison de ses antécédents judiciaires, il devra s’acquitter de quelque 13 850 francs.
L’article