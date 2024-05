Tariq Ramadan risque trois ans de prison pour viol

Les raffineurs suisses exigent des lois strictes sur l'or et ça coince

Le procès en appel se poursuit mercredi avec les plaidoiries de l'autre avocat de la partie plaignante et de ceux de la défense. (ats)

Mardi matin, la Chambre pénale d'appel et de révision a entendu plusieurs témoins. Parmi eux, un producteur de spectacles a déposé à la demande de la partie plaignante. Entre 2006 et 2016, cet homme d'origine sénégalaise s'est notamment occupé de Dieudonné, quand l'humoriste français faisait étape en Suisse romande.

Il a estimé que la faute commise par Tariq Ramadan est lourde. L'islamologue a tiré profit de l'aura qu'il avait sur cette femme pour abuser d'elle, la traiter comme un objet, la frapper sans retenue, dans le seul but d'assouvir son désir sexuel, a souligné le magistrat. «Un acte à la limite du viol aggravé» .

Certes, il y a ces messages affectueux et sans reproche que «Brigitte» a envoyé à l'islamologue après les faits. De l'avis du premier procureur, ces mots sont la preuve de l'emprise qu'avait acquise l'accusé sur sa victime après sa nuit avec elle. «Elle est passée de l'idéalisation à la soumission» .

La plaignante, âgée aujourd'hui de 58 ans, surnommée «Brigitte» par les médias, s'est montrée constante et cohérente dans ses déclarations tout au long de la procédure. Son récit se révèle crédible et détaillé, au contraire de celui de Tariq Ramadan , a souligné le représentant du Ministère public.

Plus de «Suisse»

Le ministère public genevois est persuadé de la culpabilité de l'islamologue et requière trois ans de prison contre Tariq Ramadan pour le viol supposé de la plaignante surnommée «Brigitte».

Artus et l'équipe d’«Un p’tit truc en plus» font vibrer Cannes

Migros licencie des femmes enceintes et se justifie

Les plus lus

Le procès en appel contre Tariq Ramadan s'ouvre à Genève

Le théologien de 61 ans est accusé d'avoir violé une femme dans une chambre d'hôtel à Genève, en 2008. Acquitté l'année dernière, il se retrouve à nouveau devant les juges.

Acquitté de viol et de contrainte sexuelle en première instance, l'islamologue Tariq Ramadan, 61 ans, se retrouve à nouveau dès lundi devant les juges à Genève. Le Ministère public et la partie plaignante avaient fait appel du jugement prononcé il y a un an.