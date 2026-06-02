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Justice

Quinze ans de prison pour abus sexuel sur sa fille

Quinze ans de prison pour abus sexuel sur sa fille

Le Tribunal fédéral a confirmé mardi la peine prononcée par la justice zurichoise contre un homme qui a abusé sexuellement de sa fille dès son plus jeune âge.
02.06.2026, 12:0002.06.2026, 12:03

Le condamné passera 15 ans en prison et il devra verser une indemnité de 100 000 francs à la victime.

L'homme a exercé des violences physiques et psychologiques sur sa femme ainsi que sur leurs deux enfants. Ce climat de violence lui a servi de cadre et d'instrument pour abuser de sa fille. Les premiers faits ont eu lieu alors que celle-ci était âgée d'environ quatre ans. Ils se sont aggravés au fil des ans jusqu'à son adolescence.

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours du condamné. Celui-ci contestait ce qui lui était reprochés et demandait la réouverture de la procédure d'appel devant la Cour suprême du canton de Zurich.

No show lors de l'audience

En novembre 2025, il ne s'était pas présenté à l'audience sans fournir de justification. Ni lui ni son avocat commis d'office ne s'étaient opposés à la tenue du procès. Le condamné n'a soulevé ce grief que devant le Tribunal fédéral, ce qui le rend irrecevable.

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L'homme doit verser une indemnité de 8000 francs à son épouse. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, il a également exercé des violences sexuelles à son encontre, le jour même où elle avait appris le décès de sa mère.

(Arrêt 6B_145/2026 du 5 mai 2026) (ats/vz)

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