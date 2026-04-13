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Keller-Sutter insultée par Grok: une enquête ouverte

Bundesraetin Karin Keller-Sutter spricht zum Entlastungspaket 27 EP27, an der Fruehjahrssession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 3. Maerz 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro dell ...
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Keller-Sutter insultée par Grok: une enquête ouverte

La conseillère fédérale avait déposé une plainte après qu'un internaute avait utilisé le chatbot d'Elon Musk pour la couvrir d'injures. Le Ministère public bernois se saisit de l'affaire.e
13.04.2026, 12:5713.04.2026, 13:22

Suite à une plainte déposée par la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, le Ministère public bernois a ouvert une enquête pour injures et diffamation. Un utilisateur du réseau social X a incité le chatbot d’IA Grok à proférer des insultes contre la ministre.

Le ministère public a confirmé une information publiée dans plusieurs journaux alémaniques. Le Sonntagsblick a rapporté qu’un utilisateur de X aurait incité le chatbot IA Grok à proférer des insultes sexistes à l’encontre de Keller-Sutter. Début avril, son porte-parole a déclaré aux journaux Tamedia: «Une telle misogynie ne doit pas être considérée comme normale ou acceptable.»

«Une telle misogynie ne doit pas être considérée comme normale ou acceptable.»

La direction que prendra l'enquête est «du ressort du ministère public», a déclaré le porte-parole de Karin Keller-Sutter. La plainte pénale de la conseillère fédérale vise des «inconnus».

D'autres enquêtes en cours

Le parquet de Berne n’est pas la seule autorité à mener actuellement des enquêtes officielles contre Grok, la plateforme X d’Elon Musk ainsi que sa société xAI. Après les polémiques sur les images à caractère sexuel générées par l'IA Grok en janvier dernier, la Commission européenne avait ouvert une procédure contre le groupe d'Elon Musk.

Selon un communiqué, les autorités bruxelloises soupçonnent l'entreprise du milliardaire de la tech de ne pas avoir correctement évalué et réduit les risques liés à l'introduction de son intelligence artificielle sur la plateforme en ligne.

L'IA de Musk choque avec des «abominations» sur Karin Keller-Sutter

La Malaisie a également annoncé en janvier vouloir engager des poursuites judiciaires contre le réseau social X. (jzs/ats)

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