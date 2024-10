Une vue du Grand-Pont avant l'ouverture au trafic, le 22 octobre. Keystone

La Chaux-de-Fonds inaugure son nouveau Grand-Pont ce vendredi

Ce vendredi, la ville de La Chaux-de-Fonds et le canton de Neuchâtel inaugurent un nouveau Grand-Pont dans la métropole horlogère.

Plus de «Suisse»

Après une année et demie de travaux, le Grand-Pont de La Chaux-de-Fonds (NE) sera inauguré vendredi à 13h00 par les autorités communales et cantonales. La population est invitée à participer à la cérémonie et à l'apéritif qui suivra.

«Une visite de l'infrastructure sera proposée jusqu'à 18h, avant l'ouverture au trafic», ont indiqué le canton de Neuchâtel et La Ville de La Chaux-de-Fonds dans l'invitation à la cérémonie.

Risques de dislocation

Construit à la fin des années 1960, le Grand-Pont est l'un des ouvrages les plus fréquentés du canton de Neuchâtel, avec près de 12 000 véhicules par jour. Une démolition et reconstruction était nécessaire, car il présentait des risques de dislocation. Le pont est fermé au trafic routier depuis le 20 mars 2023.

Le nouveau pont est mixte acier-béton et mesure environ 145 mètres de long pour une largeur de 20 mètres. Il a été aménagé afin de proposer un partage de l'espace optimal entre les différents modes de déplacement et de favoriser l'appropriation de l'espace public et les liens sociaux sur l'ouvrage.

Le chantier a été budgétisé à 18,5 millions de francs, dont 1,5 million à charge de la commune de La Chaux-de-Fonds. Sur les 17 millions du crédit cantonal, 60% seront pris en charge par la Confédération.

(sda/ats)