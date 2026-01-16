brouillard
Un bélier est apparu sur les bouteilles de La Chaux-de-Fonds

Pourquoi un bélier est apparu sur ces bouteilles de vin romandes

A l’occasion du centenaire de son bâtiment, le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds s’invite sur les bouteilles de vin officielles de la Ville.
16.01.2026, 16:2116.01.2026, 16:21

Les bouteilles des vins de la Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) seront ornées cette année d'un élément singulier du hall du premier étage du Musée des Beaux-Arts, dont le bâtiment fête son centenaire. Celui-ci fait figure d'institution de renommée internationale, selon les autorités de la Métropole horlogère.

Surprise

Les amateurs verront donc sur les étiquettes la tête de bélier «qui semble nous accueillir amicalement en arrivant dans les hauteurs de l'édifice», a indiqué vendredi la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le musée a été construit en 1926 par l'architecte René Chapallaz et l'artiste Charles L'Eplattenier, rappelle le communiqué.

A propos de vin et de La Chaux-de-Fonds 👇

Vidéo: watson

Leur projet mélange modernité et académisme. Aux formes classiques et symétriques du bâtiment viennent s'ajouter un décor de façade et une polychromie qui placent le bâtiment dans la mouvance Art déco. L'entrée monumentale est surmontée d'un haut-relief de Charles L'Eplattenier représentant Pégase ou le Génie des Arts.

Les fameux béliers du Musée des Beaux-Art de La Chaux-de-Fonds.
Image: Musée des Beaux-Art de La Chaux-de-Fonds

Programme d'anniversaire

L'institution chaux-de-fonnière, dont le conservateur est David Lemaire, abrite depuis un siècle des collections réunies dès 1864 par la Société des amis des arts, collections alors exposées dans le Collège industriel qui fête, lui, ses 150 ans. Elle possède notamment une «riche» collection d'art régional et suisse.

Le musée est très ouvert à l'art contemporain, dont il a fait une de ses spécialités, note la Ville. Il a bénéficié d'un agrandissement réalisé en 1992 par Georges-Jacques Haefeli et, plus récemment, de la restauration de la polychromie des façades. Le centenaire de son bâtiment sera marqué par une programmation «particulièrement riche». (jah/ats)

