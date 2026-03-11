Cette gigantesque fissure menace un village du Valais

Le Valais redoute une prochaine catastrophe naturelle au dessus du village de Chippis.

Dans le Val d’Anniviers, dans le canton du Valais, une fissure dans le sol s’agrandit chaque jour de deux à quatre millimètres. Elle mesure désormais déjà 250 mètres de long et entre 80 centimètres et 1 mètre de large.

La fissure est apparue après de fortes crues en 2018 et en 2024. Le lit de la rivière, qui soutient le versant, a été endommagé par l’eau. Le terrain a alors commencé à glisser.

La fissure mesure désormais 250 mètres de long et s'élargit chaque jour de deux à quatre millimètres. Image: keystone

La faille se trouve dans le Val d'Anniviers, au-dessus de Chippis, dans le canton du Valais. Image: keystone

Afin de surveiller le mouvement en continu, les autorités ont installé des instruments de mesure, un scanner laser et une webcam. Un drone survole également la vallée chaque semaine.

Le pire scénario serait que toute la masse instable se détache d’un seul coup. Les géologues estiment toutefois que le glissement devrait plutôt se produire progressivement. Au total, jusqu’à 500 000 mètres cubes de terre et de roches pourraient se détacher.

Les autorités en état d’alerte

Les autorités redoutent désormais un glissement de terrain. La population a donc été invitée à ne pas s’approcher de la zone. Par ailleurs, des mesures de sécurité et des plans d’évacuation sont en cours de préparation pour la commune de Chippis (VS), rapporte la radio-télévision suisse SRF.

La population a été priée de ne pas s'approcher de la zone. Image: keystone

Si le versant s’effondre, il pourrait bloquer le lit de la Navizence. L’eau s’accumulerait alors derrière l’éboulement et formerait un barrage naturel. Des inondations pourraient survenir et menacer la vallée ainsi que le village de Chippis. Environ 1500 personnes vivent directement au bord de la rivière. (cst/ trad. hun)