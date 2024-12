Image: KEYSTONE

CarPostal va lancer un nouveau mode de paiement

Dès l'année prochaine, la filiale de la Poste acceptera les paiements par carte auprès du chauffeur. Mais CarPostal souligne que l'argent liquide sera toujours accepté.

Pascal Michel / ch media

Plus de «Suisse»

Les bus jaunes de CarPostal font partie de la Suisse au même titre que la fondue ou la démocratie directe. Les 969 lignes transportent les voyageurs jusque dans les villages de montagne les plus reculés et sont emblématiques d'un réseau de transports publics accessible et très étendu.

Du coup, l'indigestion a été grande lorsque CarPostal a cessé de vendre des billets auprès des chauffeurs dans les Grisons et sur le réseau ZVV. Dans les Grisons, les bus sont équipés, depuis fin 2022, de distributeurs automatiques où les passagers peuvent acheter un billet directement avec leur carte bancaire. Et sur le réseau ZVV, les voyageurs doivent acheter au préalable un billet papier ou numérique.

CarPostal économise ainsi. Christian Plüss, le chef de CarPostal, avait déclaré, il y a deux ans:

«L'argent liquide est une charge pour les conducteurs et les conductrices, pour le système, et les recettes que nous réalisons avec les tickets en espèces dans les bus sont très faibles. D'un point de vue commercial, c'est en fait un non-sens.»

1000 cars postaux vont être équipés

Il faudra encore du temps avant que les chauffeurs de cars postaux ne vendent plus de billets contre espèces sur l'ensemble du territoire. L'entreprise mise sur des systèmes sans argent liquide là où les cantons l'exigent. Or une chose est claire: d'ici à un éventuel remplacement, CarPostal veut également numériser la vente de billets existante auprès du personnel. Des recherches montrent qu'à partir de l'année prochaine, les passagers pourront payer à l'avant du car postal non seulement avec de l'argent liquide et Twint, mais aussi avec leur carte de débit ou de crédit.

Récemment, CarPostal a publié une annonce préalable à ce sujet sur la plateforme d'acquisition de la Confédération. Il souhaite identifier les fournisseurs d'appareils de paiement par carte correspondants. L'entreprise a indiqué qu'elle souhaitait équiper environ la moitié de sa flotte de 2300 cars postaux avec le nouveau système de paiement au cours de l'année prochaine.

Katharina Merkle, porte-parole de CarPostal, l'assure:

«Une certaine priorité sera accordée aux régions touristiques»

C'est une nouvelle réjouissante pour les visiteurs étrangers. Ils ne possèdent généralement pas de Twint, et s'ils n'ont pas d'argent liquide sur eux, il leur est jusqu'à présent impossible d'acheter spontanément un billet dans le car postal.

CarPostal explique:

«Nous voulons qu'un maximum de passagers puissent profiter du paiement par carte auprès du personnel de conduite avec les cartes courantes.»

L'argent liquide reste jusqu'à nouvel ordre

La nouvelle possibilité de paiement est-elle un pas de plus vers l'avenir des billets sans argent liquide? Le personnel de conduite continue d'accepter les pièces et les billets «sur la grande majorité de nos presque 1000 lignes», précise Merkle. L'offensive des cartes dans la cabine de conduite n'est pas non plus un programme d'économie. L'offre supplémentaire entraîne même une augmentation des coûts. Mais cela n'a aucune incidence sur le prix des billets, souligne CarPostal.

Les entreprises de transport n'économisent massivement de l'argent sur la vente de billets que lorsqu'elles renoncent complètement au liquide, comme le montre le cas des Grisons. Les nouveaux distributeurs automatiques sans argent liquide y ont coûté 70% de moins que les boîtes à tickets traditionnelles. De plus, l'horaire peut être plus serré, car le chauffeur n'est plus retenu par la vente de billets. Cela permet également de réaliser des économies.

Les entreprises de transport public prévoient de limiter le liquide

CarPostal n'échappe pas à ces avantages et à la popularité croissante des billets numériques. Enfin, l'entreprise partage l'objectif de la branche de ne vendre pratiquement plus que des billets via des canaux numériques d'ici 2035. Les entreprises de transport vont de l'avant pour mettre en œuvre ces objectifs. Selon une enquête de la Banque nationale, la moitié des entreprises de transport public suisses prévoient de limiter l'acceptation d'argent liquide dans les prochaines années.

La plupart des entreprises de bus urbaines ne vendent plus de billets en cabine depuis un certain temps déjà. Et l'organisation sectorielle Alliance Swisspass a récemment terminé un test avec la solution pour téléphone portable «Myride». La décision d'introduire le tarif numérique, dans lequel le voyage est enregistré dans une application, devrait être prise fin 2025.

Afin de ne pas exclure les passagers qui souhaitent continuer à payer en espèces, CarPostal réfléchit à des possibilités de paiement alternatives en collaboration avec la branche. «Il peut s'agir de cartes de paiement prépayées, de billets individuels sur le Swisspass ou de cartes multicourses. Il y aura aussi toujours des automates et des guichets», explique la porte-parole de CarPostal, Katharina Merkle.