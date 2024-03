La Poste doit se recentrer, estime le Conseil national

Un retour aux sources est nécessaire pour La Poste, estime le Conseil national. Keystone

La Poste doit se concentrer sur la livraison du courrier, estime le National

Le National estime que La Poste doit revenir à son cœur de métier. Elle doit diminuer ses activités dans les secteurs concurrentiels et se concentrer sur la livraison du courrier et des colis.

Plus de «Suisse»

La Poste doit recentrer ses activités sur son mandat constitutionnel. Le Conseil national a adopté mercredi une motion de Matthias Jauslin (PLR/AG) en ce sens.

Matthias Jauslin. Image: Keystone

La Poste est critiquée pour ne pas remplir intégralement son mandat. D'un côté, elle fait par exemple des économies considérables dans la distribution du courrier et dans la gestion du réseau des offices de poste, alors que, de l'autre, elle s'immisce de plus en plus dans des secteurs concurrentiels privés qui fonctionnent bien et dans lesquels il n'y a pas de défaillance du marché.

Et l'Argovien de lister notamment l'acquisition du logiciel de comptabilité Klara, l'achat de PubliBike et la débâcle financière qui en a résulté, ou encore l'acquisition d'une entreprise sur le marché publicitaire pour plus de 100 millions de francs. Parallèlement, la Poste exploite des unités commerciales dont la valeur entrepreneuriale est négative, en particulier PostFinance.

Une pratique «opaque» et «incompréhensible»

Pour Matthias Jauslin, la pratique commerciale de la Poste est opaque, incompréhensible et très éloignée de son mandat de prestations. Le Conseil fédéral rappelle que le mandat constitutionnel relatif aux services postaux est rempli. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

La stratégie de La Poste et sa conception de service universel préoccupe déjà le Parlement. Ce dernier a accepté la semaine passée une motion qui demande que le Conseil fédéral donne son approbation pour les acquisitions qui ne relèvent pas du mandat de prestations du géant jaune.

(sda/ats)