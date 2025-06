La Poste vend de plus en plus d'or: ce qui se cache derrière

Des téléphones, des assurances... et même de l’or: la Poste étend son champ d’activité.

Pascal Michel / ch media

Besoin de timbres? D'un nouveau téléphone? Ou peut-être d'un petit lingot d’or? Dans certaines filiales de la Poste en Suisse, les clients ont désormais toutes ces options à leur disposition. On expose même le métal précieux dans la salle d’attente. Derrière une vitrine, on trouve des Vreneli en or, des lingots allant de 1 à 100 grammes, ainsi que d'autres pièces.

Toujours plus de Suisses achètent (et vendent) de l'or, notamment à la Poste. Image: philoro

Cette offre résulte d’une collaboration entre La Poste et la filiale suisse du négociant autrichien en or Philoro. Depuis deux ans, La Poste développe cette activité qu’elle promeut via des QR codes sur les tickets de caisse. L'offre comprend non seulement des pièces et des lingots, mais aussi un abonnement pour acheter de l’or. Les clients peuvent également déposer leur or au guichet pour le vendre via Philoro. La Poste se charge alors de peser, emballer et expédier le précieux métal, qui est bien sûr assuré.

Philoro propose ensuite une offre que le client peut accepter ou refuser.

Beaucoup de clients vendent leur vieil or

Avec le prix de l’or qui ne cesse de battre des records, de plus en plus de clients apportent leur or à La Poste. Christian Brenner, directeur de Philoro Suisse, affirme que le marché est en pleine phase de croissance. L’intérêt est particulièrement marqué dans le secteur de l’achat d’or usagé. Par rapport à l’année dernière, l’entreprise prévoit de quadrupler son chiffre d’affaires avec La Poste cette année.

Actuellement, 170 bureaux de poste proposent ce service, et d’autres devraient suivre. En Suisse romande, 44 bureaux de Poste travaillent avec Philoro, exclusivement à Lausanne et Genève.

Quelques-uns des produits. Image: philoro

Cette demande ne surprend pas, puisque l’or est apprécié depuis longtemps en Suisse. Selon une étude de l’Université de Saint-Gall, les Suisses détiennent environ 200 tonnes d’or. Face aux guerres et crises, beaucoup souhaitent investir dans ce métal précieux. D’autres espèrent au contraire réaliser des gains conséquents en vendant maintenant.

Christian Brenner observe lui aussi ces deux motivations:

«L’inflation a récemment reculé, mais certains postes de dépenses ont connu des hausses marquées, ce qui peut inciter certains à se séparer de leur or pour obtenir des liquidités.»

Par ailleurs, il souligne l’attrait d’un prix de l’or qui devrait continuer à augmenter à long terme.

L'entreprise Philoro, présente dans onze pays, profite pleinement de ce boom. Son chiffre d’affaires ou ses bénéfices ne sont pas publics, mais en 2021, le groupe affichait un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros, probablement bien supérieur aujourd'hui.

La Poste et Philoro restent discrets quant à la marge réalisée sur ces opérations:

«Les détails de notre collaboration font partie des accords contractuels avec notre partenaire Philoro. Nous ne parlons pas publiquement de ces accords». Un porte-parole de La Poste.

Les subventions croisées sont les bienvenues

Ce commerce est lucratif pour la Poste, qui cherche à compenser le déclin de son activité principale, la distribution du courrier, et à soutenir son réseau de bureaux coûteux:

«Les revenus issus de ces coopérations permettent à la Poste de maintenir un réseau de filiales solide et à assurer un service sur l'ensemble du territoire, et ce, sans l'argent du contribuable». Un porte-parole

Outre l’or, La Poste tire aussi des revenus de partenariats avec des assurances, des caisses maladie ou des banques. Par le passé, elle vendait également des jouets, des accessoires pour voitures, des bonbons et des articles ménagers, ce qui avait suscité des critiques, notamment au Parlement qui dénonçait un «bazar». Il y a dix ans, ces produits avaient été retirés de la vente. Aujourd’hui, la Poste propose encore des livres, des articles de papeterie et des cartes-cadeaux.

Une sélection de pièces, dont les Vrenelis de 20 et 20 francs. Image: philoro

La confédération approuve cette diversification des revenus. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), dirigé par Albert Rösti (UDC), souligne que les subventions croisées «sont un élément éprouvé du service public suisse»:

«Ces revenus permettent de financer le service essentiel que la Poste doit fournir de manière autonome, ce qui devient de plus en plus difficile dans le contexte d'importantes baisses dans l'activité principale.»

Il revient à la Poste de conclure ces partenariats. Le Conseil fédéral ne valide pas chaque décision commerciale, mais contrôle chaque année les objectifs stratégiques. Enfin, le DETEC rappelle que la Poste ne vend pas directement de l’or, mais qu'elle agit uniquement en tant qu’intermédiaire.

Garder l'oeil ouvert

Ce qui intéresse les clients, c'est de savoir si le Vreneli en or de 20 francs vendu 535,65 francs à la filiale postale (prix au vendredi matin) est une bonne affaire ou non. Un rapide coup d’œil aux tarifs pratiqués par d'autres vendeurs fiables montre que les écarts sont très faibles; tous proposent des prix similaires.

Ceux qui souhaitent acheter de l’or feraient bien de comparer les offres. Selon la plateforme Moneyland, les différences peuvent être importantes. Pour un lingot d’un kilo, par exemple, le client peut payer jusqu’à 2500 francs de plus chez les vendeurs les plus chers par rapport aux plus avantageux. Actuellement, un tel lingot coûte environ 90 000 francs.

Des lingots. Image: philoro

La prudence est particulièrement de mise lorsqu’il s’agit de vendre de l’or usagé. Certains «commerçants volants», qui font leur publicité via des prospectus déposés dans les boîtes aux lettres, proposent parfois des prix dérisoires. Comme l’a révélé récemment la SRF, certains d’entre eux n’offraient que 2750 francs pour des bijoux évalués à 14 000 francs.

Méfiez-vous aussi des apparences: à commencer par les lingots d’or dans les vitrines des filiales de la Poste. Sans surprise: ce sont des faux.

Traduit de l'allemand par Anne Castella