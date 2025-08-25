La Poste a pris cette décision en étroite collaboration avec les autorités suisses (image d'illustration). Keystone

La Poste suisse n'enverra plus de colis vers les Etats-Unis

Après la décision du gouvernement américain de supprimer la franchise de 800 dollars pour l'importation de marchandises, la Poste prend des mesures.

A partir de mardi, La Poste stoppe temporairement les envois de marchandises aux Etats-Unis en raison des nouvelles prescriptions douanières du gouvernement américain. Les envois de documents et les envois express vers le pays nord-américain restent toutefois possibles.

Le gouvernement américain a décidé de supprimer, à partir du 29 août, la franchise de 800 dollars pour l'importation de marchandises, a annoncé lundi La Poste. Sans cette franchise, chaque envoi de marchandises – peu importe sa taille et sa valeur – doit être déclaré et dédouané à la douane américaine.

En outre, les Etats-Unis ont introduit, dans un délai très court, de nouvelles prescriptions pour le déroulement du dédouanement. Celles-ci diffèrent fortement des réglementations actuelles de l’Union postale universelle. Désormais, toutes les marchandises à destination des Etats-Unis doivent être expédiées déjà prédédouanées, note la Poste.

Des questions importantes concernant la responsabilité et l'application des nouvelles prescriptions ne sont pas encore clarifiées. C'est pourquoi La Poste, comme beaucoup d'entreprises postales du monde, se voit contrainte de refuser les envois de marchandises pour les Etats-Unis. La Poste a pris cette décision en étroite collaboration avec les autorités suisses.

Les envois express vers les Etats-Unis par FedEx Express Swiss Post GmbH restent possibles pendant la suspension temporaire de la réception, de même que l'expédition de lettres.

Suspension dans plusieurs pays

La Poste suisse suit ainsi l'exemple de plusieurs entreprises postales européennes, qui ont annoncé ces derniers jours des mesures similaires. Jeudi dernier, par exemple, la poste autrichienne a annoncé qu'à partir de mardi, elle ne traiterait plus aucun envoi de marchandises à destination des Etats-Unis jusqu'à nouvel ordre. Auparavant, des prestataires de services postaux en Belgique, en Allemagne ou en France en avaient fait de même.

Jeudi dernier, la Poste autrichienne a déclaré qu'à l'avenir, elle ne transporterait vers les Etats-Unis que des colis cadeaux privés d'une valeur inférieure à 100 euros (93 francs suisses) et des envois de documents. Pour les entreprises, la seule alternative disponible est un service express plus coûteux, assuré en partenariat avec le prestataire DHL. (jzs/ats)