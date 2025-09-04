pluie modérée15°
DE | FR
burger
Suisse
La Poste

La Poste rend hommage au Canard-WC

La Poste consacre un timbre au Canard-WC.
La bouteille du Canard-WC a été inventée par un Zurichois.Image: La Poste

La Poste rend hommage à cette insolite invention suisse

La Poste dévoile ses nouveaux timbres spéciaux. Parmi eux, un timbre parfum Canard-WC, produit ménager dont l'emblématique bouteille a été conçue par un Zurichois en 1980.
04.09.2025, 14:46
Plus de «Suisse»

Après la fermeture auto-agrippante, le presse-ail ou encore le détecteur de victimes d’avalanches, La Poste poursuit sa série de timbres consacrée à l’inventivité suisse. Ce jeudi, elle a dévoilé ses nouvelles vignettes spéciales, dont une à l'odeur pour le moins inattendue.

La Poste consacre ainsi une émission au Canard-WC. Le timbre est notamment doté d'«un vernis au parfum frais d’agrumes» rappelant l'incontournable détergent pour sanitaires.

Canard-WC
La bouteille du Canard-WC est d'origine suisse.Image: DR

«Sous le rebord des toilettes»

La bouteille contenant le produit a en effet été inventée et brevetée en Suisse en 1980, raconte La Poste dans un communiqué. C'est Walter Düring-Orlob, fabricant de produits ménagers établi à Dällikon (ZH), qui en est à l'origine.

Migros et La Poste ont un projet en commun avec des robots-facteurs

Le Zurichois avait cherché une solution au problème suivant: «Comment appliquer facilement le produit de nettoyage sous le rebord des toilettes?»

Avec son flacon au goulot recourbé, l'inventeur a finalement trouvé la clé. «Avec sa forme caractéristique qui rappelle le cou du canard, la bouteille est devenue emblématique des produits de nettoyage pour WC, et ce dans le monde entier», s'enthousiasme La Poste.

100 ans de Jean Tinguely

Parmi les autres timbres spéciaux, on retrouve également une «colombe de la paix» issue de la collaboration entre les administrations postales de différents pays, les Nations Unies (ONU) et l’Union postale universelle (UPU). «La pièce maîtresse est un timbre brodé avec une colombe, symbole universel de paix et d’unité», rapporte La Poste.

La «colombe de la paix»
La «colombe de la paix»La Poste

Une autre vignette célèbre les 100 ans de Jean Tinguely avec une représentation des dix figures de la fontaine du Carnaval, à Bâle.

La Poste rend hommage à Jean Tinguely
La fontaine du Carnaval incarne le mouvement, élément central des installations de Tinguely.Image: La poste

(jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Marre de vous faire voler vos colis? Voici la Glitter Bomb
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Swisscom, Salt et Sunrise ne vont pas aimer ce classement
Un nouveau classement prouve le désamour des abonnés pour les opérateurs suisses traditionnels. Ils préfèrent les plus petits fournisseurs en ligne.
Chaque année, Comparis interroge un panel représentatif pour savoir ce que les clients pensent de leur opérateur téléphonique et fournisseur d'internet.Les opérateurs sont ensuite classés en fonction de quatre critères:
L’article