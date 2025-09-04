La bouteille du Canard-WC a été inventée par un Zurichois. Image: La Poste

La Poste rend hommage à cette insolite invention suisse

La Poste dévoile ses nouveaux timbres spéciaux. Parmi eux, un timbre parfum Canard-WC, produit ménager dont l'emblématique bouteille a été conçue par un Zurichois en 1980.

Après la fermeture auto-agrippante, le presse-ail ou encore le détecteur de victimes d’avalanches, La Poste poursuit sa série de timbres consacrée à l’inventivité suisse. Ce jeudi, elle a dévoilé ses nouvelles vignettes spéciales, dont une à l'odeur pour le moins inattendue.

La Poste consacre ainsi une émission au Canard-WC. Le timbre est notamment doté d'«un vernis au parfum frais d’agrumes» rappelant l'incontournable détergent pour sanitaires.

La bouteille du Canard-WC est d'origine suisse. Image: DR

«Sous le rebord des toilettes»

La bouteille contenant le produit a en effet été inventée et brevetée en Suisse en 1980, raconte La Poste dans un communiqué. C'est Walter Düring-Orlob, fabricant de produits ménagers établi à Dällikon (ZH), qui en est à l'origine.

Le Zurichois avait cherché une solution au problème suivant: «Comment appliquer facilement le produit de nettoyage sous le rebord des toilettes?»

Avec son flacon au goulot recourbé, l'inventeur a finalement trouvé la clé. «Avec sa forme caractéristique qui rappelle le cou du canard, la bouteille est devenue emblématique des produits de nettoyage pour WC, et ce dans le monde entier», s'enthousiasme La Poste.

100 ans de Jean Tinguely

Parmi les autres timbres spéciaux, on retrouve également une «colombe de la paix» issue de la collaboration entre les administrations postales de différents pays, les Nations Unies (ONU) et l’Union postale universelle (UPU). «La pièce maîtresse est un timbre brodé avec une colombe, symbole universel de paix et d’unité», rapporte La Poste.

La «colombe de la paix» La Poste

Une autre vignette célèbre les 100 ans de Jean Tinguely avec une représentation des dix figures de la fontaine du Carnaval, à Bâle.

La fontaine du Carnaval incarne le mouvement, élément central des installations de Tinguely. Image: La poste

(jzs)