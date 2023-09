«Bientôt, le lac de Constance sera une étendue déserte»

Gallus Baumgartner à l'œuvre avec son filet. Image: watson

«Bientôt, le lac de Constance sera un désert bleu»

Les corégones, un précieux poisson, sont menacés d'extinction. A partir de 2024, leur pêche sera interdite pour une durée de trois ans. Un coup dur pour les pêcheurs professionnels comme Gallus Baumgartner, qui ne peut déjà plus vivre de la pêche. Rencontre.

6h45: Gallus Baumgartner quitte le port d'Altenrhein, dans le canton de Saint-Gall, à bord de son bateau de pêche. Il se rend sur le lac de Constance. Avec lui, il emporte une glacière remplie à un cinquième de glace. Il n'a pas besoin d'autres récipients.

Il n'y a plus autant de poissons qu'il y a 34 ans, lorsque notre interlocuteur est devenu pêcheur professionnel. A l'époque, il sortait sur le lac avec plusieurs caisses. Parfois même deux fois par jour. Les filets étaient pleins, ils ne demandaient qu'à être vidés. Le commerce était florissant contrairement à aujourd'hui. On en prend conscience en accompagnant Gallus Baumgartner dans sa tournée quotidienne.

C'est plein d'espoir que Gallus Baumgartner part chaque matin sur le lac de Constance. Image: watson

L'épopée commence, aujourd'hui, par la pêche aux perches. Des blocs de polystyrène flottant à la surface de l'eau indiquent où se trouvent les filets de Baumgartner, qu'il a posés la veille. Il saisit le premier bloc, pose le filet sur un treuil électrique et commence à tirer.

Pendant longtemps, il ne se passe rien. Puis apparaissent les premières perches. Les gestes bien rodés du pêcheur libèrent les poissons des fils de nylon. Il les jette dans la glacière, une perche après l'autre.

Il ne faut que quelques secondes à Gallus Baumgartner pour libérer une perche de son filet. Image: watson

Une nuée de mouettes escorte le bateau de pêche. Les oiseaux connaissent bien le pêcheur et l'itinéraire de sa tournée. Ils espèrent attraper au vol un poisson que Gallus Baumgartner remettrait à l'eau, en raison de sa taille trop petite.

La perche n'aide pas à essuyer les pertes dues aux corégones

Une fois tous les filets vidés de leurs perches, Gallus Baumgartner les jette pour le lendemain. Puis, il regarde dans sa glacière. Elle est déjà presque pleine. «Nous avons de la chance aujourd'hui», sourit-il. Mais il ne se fait pas d'illusion. Aucun pêcheur du lac de Constance ne peut vivre de cette quantité de perches.

«La haute saison de la perche ne dure que deux mois, d'août à septembre. Le reste de l'année, nous devons nous débrouiller avec d'autres poissons»

La prise dans les filets pour la perche. Image: watson

La principale source de revenus des pêcheurs professionnels sur le lac de Constance a toujours été le corégone. C'est pourquoi on l'appelait aussi «Brotfisch» (réd: «poisson-pain» en français). Mais le corégone risque bientôt de disparaître du lac de Constance. Et avec lui, peut-être aussi le métier de pêcheur.

Les raisons de la raréfaction des corégones sont multiples. Gallus Baumgartner les expérimente au quotidien. Il se rend à son prochain filet: un filet à corégones. Ses mailles sont plus grandes que pour la perche et il est installé davantage en profondeur de l'eau. Il commence à tirer. C'est là qu'apparaissent des amas de coquillages.

Pas de corégones, mais des moules dans le filet de Gallus Baumgartner. Image: watson

D'un coup sec, le professionnel vide son filet. Au fond de son bateau, les coquilles crissent sous ses bottes en caoutchouc: des moules quagga.

C'est en 2016 que cette espèce a été découverte pour la première fois dans le lac de Constance. Originaire de la mer d'Aral, on ignore comment elle s'est retrouvée sur le territoire helvétique. Gallus Baumgartner suppose que c'est par le biais de bateaux ou d'équipements de sports nautiques. Mais impossible d'en avoir la certitude.

Les moules quagga jonchent le fond du bateau de Gallus Baumgartner. Une scène qui se répète chaque matin. Image: watson

La moule quagga envahit le sol, les bateaux, les pontons et les tuyaux. Elle ne détruit pas seulement l'habitat des espèces indigènes, mais filtre également les derniers nutriments du lac. Moins de nutriments signifie aussi moins de plancton, dont se nourrissent les corégones.

Les espèces invasives et le changement climatique menacent les corégones

La Conférence internationale des plénipotentiaires pour la pêche dans le lac de Constance (IBFK) cite également la moule quagga comme l'une des trois principales causes de la raréfaction des corégones. En outre, le changement climatique mettrait à mal les poissons pacifiques. En conséquence, l'eau circule moins bien dans le lac. Ainsi, à certains endroits, les nutriments transportés dans le lac par le Rhin et les stations d'épuration ne sont plus acheminés.

La troisième raison de la raréfaction des corégones: l'épinoche, qui se nourrit de plancton et de larves et d'œufs d'autres espèces de poissons, notamment de corégones. Selon l'IBKF, il pullule dans le lac de Constance.

Un petit épinoche entre des moules quagga au fond du bateau de pêche. Image: watson

Pas étonnant que Gallus Baumgartner n'ait pas beaucoup d'affection pour le spécimen capturé. Il tue l'épinoche et rejette le poisson à l'eau. Aucune mouette ne s'en empare. La plupart des oiseaux ne peuvent pas le manger à cause de ses épines.

De toute façon, les mouettes ont déserté l'horizon. Comme si elles savaient qu'il n'y avait plus rien à prendre. Le pêcheur n'a pas pêché un seul corégone aujourd'hui. En revanche, deux ombles chevaliers et une truite. De bien maigres consolations.

La prise du jour: une perche, deux ombles et une truite. Image: watson

Gallus Baumgartner n'est pas surpris par cette récolte. Il n'a pêché que trois corégones cette semaine. Il lance:

«Depuis dix ans, la pêche au corégone est en net recul»

Ce que confirme un rapport de l'IBKF: en 2022, les 64 pêcheurs qui subsistent sur le lac de Constance ont pêché 80% de corégones en moins que l'année précédente. Seulement 107 tonnes. A titre de comparaison, il y a 20 ans, on en comptait encore 800 tonnes.

L'IBKF a donc décidé qu'à partir de 2024 et pendant trois ans, plus personne ne pourra pêcher le corégone. Ni les pêcheurs sportifs, ni les pêcheurs professionnels. Le but? Permettre à la population de se reconstituer. En attendant, on veut essayer de lutter contre l'épinoche en la pêchant de manière ciblée.

200 francs de salaire pour des heures investies

Gallus Baumgartner doute que l'interdiction de la pêche aux corégones ait un quelconque effet. «Comment puis-je, en tant que pêcheur professionnel, mettre en danger la population si je ne pêche pratiquement pas de corégones?» Avec les filets à grosses mailles, les pêcheurs professionnels s'assureraient déjà de ne prendre que des corégones qui ont déjà frayé deux fois.

Mais si l'habitat des corégones n'est plus adapté, un moratoire ne peut plus rien changer. Gallus Baumgartner demande donc d'autres mesures. Il faudrait, par exemple:

«Limiter l'augmentation effrénée du nombre de cormorans»

Le cormoran capture nettement plus de poissons dans le lac de Constance que tous les pêcheurs professionnels réunis. Selon la station ornithologique de Sempach (LU), 5500 à 6500 cormorans vivent aujourd'hui en Suisse. Un cormoran mange entre 300 et 500 grammes de poisson par jour.

Gallus Baumgartner rencontre le cormoran tous les jours. Ici, au sommet d'un poteau. Image: watson

«En plus, le lac de Constance est beaucoup trop pauvre en nutriments», renchérit-il. Il pointe vers l'est en direction de l'Autriche. Selon lui, le prolongement artificiel de la digue du Rhin à Bregenz a eu pour conséquence que les nutriments transportés par le Rhin dans le lac de Constance disparaissent directement dans les profondeurs. Altenrhein, en particulier, est coupé de l'apport en nutriments par ce courant.

A cela s'ajoute le fait que les stations d'épuration filtrent beaucoup plus qu'auparavant l'eau qu'elles renvoient dans le lac. Il explique:

«Il y a donc moins de phosphates dans le lac»

Et c'est justement de ce phosphate que dépend le plancton dont se nourrissent les corégones.

Qu'en est-il de la moule quagga? «Nous avons déjà perdu ce combat», dit le pêcheur en regardant à ses pieds. Il doit balayer à la pelle les coquilles qui sont passées du filet à son bateau et les jeter par-dessus bord. Gallus Baumgartner en est convaincu, elle seront difficiles à déloger.

Ce jour-là, Gallus Baumgartner doit s'y prendre à trois fois pour venir à bout des moules quagga. Image: watson

«Le seul effet de ce moratoire, c'est que nous, les pêcheurs, nous allons aussi finir par disparaître»

Pendant le moratoire, les pêcheurs professionnels du lac de Constance devront utiliser d'autres filets, avec des mailles plus grandes et de nature différente, de sorte qu'aucun corégone ne devrait s'y prendre. Selon Gallus Baumgartner, les prises accessoires, qui permettent à de nombreux pêcheurs professionnels de se maintenir à flot, disparaîtront également.

Les cantons de Thurgovie et de Saint-Gall veulent tout de même financer quatre à cinq filets de ce type pour leurs pêcheurs professionnels au cours des trois prochaines années. Qu'en pense Gallus Baumgartner, l'un des principaux concernés? Il se contente de hausser les épaules: «C'est une goutte d'eau dans l'océan». Il consomme à lui seul vingt filets par an. De plus, ces filets spéciaux ne sont pas encore sur le marché. Le professionnel ne peut pas s'imaginer comment tout cela va fonctionner.

Cela fait longtemps qu'il ne peut plus vivre de la pêche. Bien qu'il se rende six fois par semaine sur le lac de Constance. Après deux heures de pêche et une autre heure de filetage, sa prise du jour ne lui rapporte même pas 200 francs.

Le filetage élimine les deux tiers du poids d'un poisson pêché. Image: watson

Gallus Baumgartner doit encore tenir un an, jusqu'à la retraite. «Heureusement, lorsque les affaires marchaient bien, j'ai investi dans l'immobilier et je peux vivre des revenus locatifs», dit-il. Une fois rentier, il entend continuer son activité, mais plutôt comme un hobby.

En ce qui concerne l'avenir des pêcheurs professionnels du lac de Constance, Gallus Baumgartner est plutôt direct:

«Bientôt, le lac de Constance sera une étendue déserte: belle à voir, mais presque totalement morte. Comme un lac de montagne»

Le sexagénaire n'imagine pas une totale disparition du corégone mais il suppose que les populations se stabiliseront à un niveau bas.

