On en sait plus sur les coups de feu qui ont secoué Lausanne

L'agresseur avait pris la fuite à vélo mais avait été appréhendé peu après à Prilly. Agé de 53 ans et de nationalité suisse, il n’était pas connu des services de police et n'avait jusqu'alors fait l'objet d'«aucune condamnation» ni «procédure pénale». (jzs)

Caisses en libre-service: doutes sur les contrôles aléatoires à la Coop

Les contrôles aux caisses automatiques de la Coop se font plus fréquents qu'auparavant. Un lecteur de watson a été contrôlé pas moins de 18 fois d'affilée – et il a une théorie pour expliquer ce phénomène.

Stephan, lecteur de watson, est convaincu que Coop a modifié la programmation de ses caisses en libre-service l'automne dernier et que, depuis, les contrôles sont effectués méthodiquement – et non plus de manière aléatoire.