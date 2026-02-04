Cette voiture de police sème le trouble à Lausanne
Alors que la police de l'immigration américaine s'active, sur ordre du président américain, pour traquer les sans-papiers aux Etats-Unis, une voiture de police a attiré l'attention de nombreux Lausannois dont des lecteurs de watson. Elle arborait le désormais malheureux acronyme des agents de Donald Trump
ICE à Lausanne?
Contactée au sujet du visuel plutôt troublant de son véhicule, la police de Lausanne – qui n'a pas été infiltrée par les agents de Donald Trump –, rassure:
On respire. Quant au fait d’avoir circulé avec un véhicule dont le marquage a pu rappeler à certains le logo d’une institution étrangère, les autorités précisent:
Mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec cette voiture?
Le service de presse de la police nous explique:
On n'a pas davantage de précisions sur la nature ou l'origine de ce dommage. En attendant sa réparation, la voiture a donc circulé sans le slogan latéral «Police Lausanne». Les travaux doivent être effectués ce mercredi, assurent les autorités.
Reste une question: pourquoi ce véhicule a-t-il tout de même été déployé dans les rues avec cet habillage inhabituel — et, il faut le dire, tristement cocasse?
En clair: il fallait une voiture, ils l'ont prise. La police souligne enfin que cette mésaventure a aussi servi de piqûre de rappel en interne:
(jah/dag)