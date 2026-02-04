ciel couvert
La police de Lausanne explique pourquoi elle a une voiture ICE

Cette voiture de police sème le trouble à Lausanne

Dans les rues de Lausanne, une voiture de police au visuel étrange a attiré l’attention. Les autorités s'expliquent.
04.02.2026, 15:5604.02.2026, 16:15

Alors que la police de l'immigration américaine s'active, sur ordre du président américain, pour traquer les sans-papiers aux Etats-Unis, une voiture de police a attiré l'attention de nombreux Lausannois dont des lecteurs de watson. Elle arborait le désormais malheureux acronyme des agents de Donald Trump

ICE à Lausanne?

Police Lausanne: ICE débarque? Le 2 février.
Image: Olivier Racine

Contactée au sujet du visuel plutôt troublant de son véhicule, la police de Lausanne – qui n'a pas été infiltrée par les agents de Donald Trump –, rassure:

«Aucune démarche volontaire, symbolique ou intentionnelle n’est évidemment à l’origine de cette configuration visuelle»

On respire. Quant au fait d’avoir circulé avec un véhicule dont le marquage a pu rappeler à certains le logo d’une institution étrangère, les autorités précisent:

«Si certaines personnes ont pu établir un rapprochement avec une autre institution étrangère, celui-ci est purement fortuit et ne reflète en rien l’identité, les missions ou les valeurs de la Police municipale de Lausanne.»

Mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec cette voiture?

Le service de presse de la police nous explique:

«Le véhicule concerné a récemment subi un dommage à la portière arrière, nécessitant une intervention de carrosserie»

On n'a pas davantage de précisions sur la nature ou l'origine de ce dommage. En attendant sa réparation, la voiture a donc circulé sans le slogan latéral «Police Lausanne». Les travaux doivent être effectués ce mercredi, assurent les autorités.

Reste une question: pourquoi ce véhicule a-t-il tout de même été déployé dans les rues avec cet habillage inhabituel — et, il faut le dire, tristement cocasse?

«Son engagement ponctuel répondait exclusivement à une nécessité de disponibilité opérationnelle»

En clair: il fallait une voiture, ils l'ont prise. La police souligne enfin que cette mésaventure a aussi servi de piqûre de rappel en interne:

«Cet épisode a permis de sensibiliser les collaboratrices et collaborateurs à l’importance de l’image dégagée et de l’image perçue par la population, un point auquel nous portons une attention constante.»

(jah/dag)

