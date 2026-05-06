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Guy Parmelin rencontre le pape Léon XIV

epa12935861 A handout picture provided by Vatican Media shows Pope Leo XIV (L) meeting Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation, during an audience in Vatican City, 06 May 2026. EPA/VATICAN ...
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Guy Parmelin rencontre le pape Léon XIV

Le président de la Confédération a rencontré le pape au Vatican pour parler garde pontificale et paix dans le monde, dans une atmosphère «ouverte et amicale».
06.05.2026, 16:5206.05.2026, 16:52

Guy Parmelin a rencontré mercredi matin le pape Léon XIV au Vatican. La discussion s'est déroulée dans une ambiance «ouverte et amicale», comme l'a déclaré le président de la Confédération lors d'une conférence de presse.

Les deux hommes ont notamment parlé du projet de construction de la nouvelle caserne de la Garde suisse pontificale au Vatican. L'objectif est que les travaux débutent l'année prochaine, à l'occasion du 500e anniversaire du sac de Rome, survenu le 6 mai 1527. A l'époque, 147 gardes suisses ont perdu la vie en défendant – avec succès – le pape Clément VII contre les lansquenets de l'empereur Charles Quint.

Le Vatican attend encore le feu vert de l'Unesco, selon Guy Parmelin. Comme le Saint-Siège est inscrit au patrimoine mondial de l'organisation, celle-ci doit valider les travaux de construction d'envergure.

Sarah Mullally, première femme archevêque de Canterbury

Le président de la Confédération a précisé:

«Il serait important que nous puissions donner symboliquement le coup d’envoi des travaux le 6 mai prochain. Nous espérons pouvoir collaborer avec le Vatican pour la préparation des célébrations du 500e anniversaire, qui revêtent une grande importance non seulement pour l’Eglise catholique, mais aussi pour la Suisse.»

L'entretien avec le pape s'est déroulé dans une atmosphère «ouverte et amicale», selon Guy Parmelin. Les conflits internationaux ont été au centre des discussions:

«La Suisse et le Vatican disposent tous deux d’une expertise diplomatique que nous pouvons mettre au service de la paix»

Le conseiller fédéral s'est ensuite entretenu avec le secrétaire d’Etat du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, et le ministre des Affaires étrangères, Richard Gallagher.

Selon le Vaudois, le rôle du pape est particulièrement pertinent en cette période de grandes tensions internationales:

«Sa voix est extrêmement respectée. J’ai le sentiment que, dans les semaines, les mois et les années à venir, l’importance des paroles du pape en matière de paix ne fera que croître»

En fin d'après-midi, Guy Parmelin doit assister à la cérémonie de prestation de serment de 28 gardes suisses. Il sera notamment accompagné de Pierre-André Page, président du Conseil national, et de Stefan Engler, son homologue du Conseil des Etats, ainsi que du chef de l'armée suisse Benedikt Roos. La Conférence des évêques suisses sera représentée par son président Son Excellence Mgr Charles Morerod. (ats/tam)

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