Le quartier de la Prélaz a été la victime des émeutiers. Keystone

Cocktail molotov et interpellations: dans les émeutes à Lausanne

Lausanne a vécu une deuxième nuit d’émeutes à Prélaz, après la mort d’un adolescent. Sept interpellations ont eu lieu.

Team watson Suivez-moi

Le quartier de Prélaz, à Lausanne, a connu une deuxième nuit de violences après la mort, dimanche matin, d’un adolescent en scooter poursuivi par la police. Dans la nuit de lundi à mardi, de jeunes manifestants, dont certains encagoulés, ont de nouveau affronté les forces de l’ordre, entraînant sept interpellations.

Vidéo: watson

Peu avant 22 heures lundi, des tirs de feux d’artifice ont visé la police dans le quartier. Les forces de l’ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et l’appui d’un camion lance-eau.

Entre 150 et 200 personnes ont dressé des barricades en utilisant des containers et des poubelles en flammes. Vers 22h50, dans le secteur des Boveresses/Praz-Séchaud, d’autres incendies de containers ont été signalés et un bus des Transports Lausannois (TL) a été gravement endommagé, signale l'ATS. Selon la police cantonale vaudoise, la situation dans ce quartier a toutefois été rapidement maîtrisée.

La police: «A nouveau confrontés à l’agressivité des émeutiers, mieux préparés et tout autant déterminés que la veille, les policiers ont dû faire usage des moyens de contrainte, soit 4 tirs de prismes en caoutchouc et 54 tirs de grenades lacrymogènes. Le véhicule tonne pompe (MAD) de la Police cantonale a également été engagé dans le but de projeter de l’eau et de disperser les manifestants. Le calme est revenu peu après minuit.»

Le communiqué explique que les forces de l'ordre dont les patrouilles déployées sur place ont essuyé «des jets de cailloux, de barrières de chantier, mortiers, cocktails Molotov et d'engins pyrotechniques».

Sept personnes ont été interpellées. Selon la police, aucun blessé n’est à déplorer, ni dans ses rangs ni parmi les manifestants. (avec ats)