Le chauffard de Lausanne sort du silence: «C’est une catastrophe»

Le conducteur de la BMW qui était passé à travers la foule d'un groupe de manifestants, samedi, s'est exprimé. Il dit ne pas avoir remarqué les drapeaux palestiniens et assure qu'il ne voulait faire de mal à personne.

L'automobiliste vaudois ayant dirigé sa voiture de sport à travers une manifestation non autorisée de militants pro-palestiniens samedi à Lausanne fait l'objet d'une arrestation provisoire de 48 heures, a indiqué le Ministère public lundi. Celui-ci indique exclure tout acte politique ou idéologique sur la base des premiers éléments de l’enquête

«Le prévenu a pu repartir chez lui et son véhicule séquestré» Ministère public

L'homme doit répondre de mise en danger de la vie d'autrui. «D'autres infractions pourraient être retenues au terme de son audition», a déclaré Vincent Derouand, responsable de la communication du Ministère public. Il a précisé qu'à ce stade aucune plainte n'avait été réceptionnée.

Le chauffard a d'abord été auditionné samedi par les forces de l'ordre qui l'ont ensuite gardé à l'Hôtel de Police en vue de son audition par le Ministère public.

Le conducteur s'explique

Retrouvé par le quotidien 24 heures, il explique ainsi qu'il était pressé et qu'il a «pensé qu'un passage en voiture était possible à travers la foule», ayant «agi sous le coup de l'émotion».

«C’est une catastrophe. Je n’ai rien voulu de tout cela» Le conducteur

Il affirme ne pas avoir voulu faire de mal aux manifestants, qu'il a par ailleurs confondu avec des militants pour le climat.

«Je n'ai pas vu les drapeaux» Le conducteur

Il serpente entre les manifestants

Pour rappel, les faits se sont déroulés samedi vers 19h00. Alors qu'une partie des 1500 à 2000 manifestants présents faisaient une halte à la hauteur du Pont Chauderon, l'automobiliste, pour des raisons que l'enquête devra déterminer, a doublé des voitures et deux bus à l'arrêt, qui attendaient que les manifestants continuent leur chemin en direction de Montbenon.

Arrivé à proximité des manifestants, le conducteur a réduit sa vitesse avant de serpenter entre les personnes présentes et de poursuivre sa route, sans jamais s’arrêter. Il a été appréhendé au sud du pont Chauderon par les forces de l'ordre, soit seulement quelques instants après sa folle manoeuvre.

Plusieurs personnes ont été choquées et deux autres ont été légèrement blessées, sans que cela ne nécessite de prise en charge sanitaire sur place. Selon la police, l'automobiliste est un Lausannois de 56 ans.

